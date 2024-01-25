Ali Koç’la kokteyl diyaloğu gündem olan garson konuştu: İşimden oldum

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir etkinlikte yaşadığı kokteyl diyaloğu gündem olan garson Mertcan Kanmaz, yaptığı açıklama ile işine son verildiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aralarında geçen kokteyl diyaloğu gündem olan garson Mertcan Kanmaz, yaptığı yeni açıklamada işinden olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan paylaştığı videoyla açıklama yapan Kanmaz, "Yakın bir zamanda bir olay yaşanmıştı. İnsanlar ikiye ayrıldı, bir kısmı Ali Bey'i linçledi, bir kısmı da olayı normalleştirdi. Herkes benim Ali Bey'den para aldığımı düşündü. Ben kimseden para alamadım" dedi.

"Hatta Ali Bey'in ekibinden kimse bana ulaşmadı" diyen Kanmaz, "Keşke ulaşsalardı, en azından Ali Bey'le konuşma fırsatı yakalardım. Çünkü karanlıkta suratını bile göremedim, tanısaydım giderdim. Ali Bey'in bunu tamamen şaka amaçlı yaptığını düşünüyorum. Bunun bana iki zararı oldu. Biri linçlendim, ikincisi işimden oldum. Bu konunun daha fazla uzatılmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte içki dağıtan garson Mertcan Kanmaz'a "Ne bunlar?" diye sormuş, Kanmaz da "Kokteyl" yanıtını vermişti. Bunun üzerine Koç, Kanmaz'a "Ne var içinde? Seninle iddiaya giriyorum, yüzde 99 içinde ne olduğunu bilmiyorsun" demişti. Kanmaz daha sonra yaptığı açıklamada, kokteyllerin içeriğini bilemediğini söylemişti.

Konuyla ilgili konuşan Kanmaz, "Karanlıkta kim olduğunu da çok görmedim. Ali Koç olduğunu bile fark etmedim. Biz orada günübirlik çalışıyorduk. Şirket videoyu atınca o kişinin Ali Koç olduğunu öğrendim. Olay tamamen yanlış anlaşılma. Gerçekten o amaçlı söylemedi. Şaka amaçlı söylemişti. Başkan öyle bir şey yapmadığı için ben kendimi suçlu hissettim. Yanlış bir şey söyleseydi ben kendimi güzelce ifade ederdim. Daha fazla linç edilmesini istemiyorum" demişti.