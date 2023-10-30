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Ali Osman Ulusoy'a ait yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 7 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Güncel
  • 30.10.2023 13:59
  • Giriş: 30.10.2023 13:59
  • Güncelleme: 30.10.2023 14:14
Kaynak: AA
Ali Osman Ulusoy'a ait yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 7 yaralı
Fotoğraf: AA

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

N.Y idaresindeki 61 AU 873 plakalı yolcu otobüsü, İscehisar ilçesi Tepecik Mahallesi yakınlarında yolun sağındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile otobüsteki H.E, S.L.D, B.Ö, C.B, H.E ve İ.Y yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelerinde tedavi altına alındı.

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