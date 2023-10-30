Ali Osman Ulusoy'a ait yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 7 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

N.Y idaresindeki 61 AU 873 plakalı yolcu otobüsü, İscehisar ilçesi Tepecik Mahallesi yakınlarında yolun sağındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile otobüsteki H.E, S.L.D, B.Ö, C.B, H.E ve İ.Y yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelerinde tedavi altına alındı.