Ali Osman Ulusoy'a ait yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Adana'da Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 12 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Adana'da, TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü ve muavini hayatını kaybetti, 12 yolcu yaralandı.
Giresun-Hatay seferini yapan Mustafa Erden idaresindeki Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, Adana-Pozantı otoyolu Soğukpınar mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kalsit yüklü TIR'a arkadan çarptı.
Kazada, otobüs sürücüsü Erden ve muavin Müslüm Berçin olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan 12 yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.