Ali Sabancı taburcu oldu

Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte deniz kazası geçirerek ağır yaralanan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte Yunanistan'da geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu edildi.

Aynı hastanedeki eşi Vuslat Doğan Sabancı da geçen hafta taburcu edilerek, evinde tedavi görmeye başlamıştı.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında tatil yapan Ali ve Vuslat Doğan Sabancı’nın, çocuklarıyla birlikte restorana gitmek için bindiği zodyak bot kayalıklara çarpmış, kazada ağır yaralanan çift, tedavi için önce Muğla-Bodrum’a oradan da İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’ne getirilmişti.

Kaza sırasında botta bulunan çiftin çocukları Şevket Emrecan Sabancı ve Kaan Ali Sabancı ise kazadan yara almadan kurtulmuştu.