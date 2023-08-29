Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazayla ilgili yeni bilgiler

Yunanistan'da denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın hastanedeki tedavileri sürerken, kazaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sabah yazarı Hülya Güler, "Botun hızlı olduğu bilgisi doğru değil. Botta herhangi bir teknik arıza olup olmadığı araştırılıyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan çiftinin çocuklarının başka bir zodyak bot bulup anne-babasını hastaneye yetiştirdiği ifade edildi.

Yunanistan'da bot kazası geçiren ve ağır yaralanan iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ederken çiftinin çocuklarının başka bir zodyak bot bulup anne-babasını hastaneye yetiştirdiği ifade edildi.

Yunanistan'ın Leros Adası yakınlarında botla kayalıklara çarpan ve ağır yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisine özel bir hastanede devam ediliyor. Yoğun bakımda tutulan çiftin sağlık durumlarıyla ilgili yapılan son açıklamada, tüm operasyonların başarıyla sonuçlandığı ve sağlık durumlarının daha da iyiye gittiği belirtildi.



Sabah yazarı Hülya Güler köşesinde, kazaya ilişkin yeni bilgilere yer verdi. Güler yazısında, "Botun hızlı olduğu bilgisi doğru değil. Botta herhangi bir teknik arıza olup olmadığı araştırılıyor" ifadelerini kullanırken çiftin çocuklarının başka bir Zodyak bot bulup anne-babasını hastaneye yetiştirdiğini aktardı.



TEKNİK ARIZA OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR



Yazının ilgili bölümü şöyle:



"Kaza, akşam 20.30- 21.00 sularında gerçekleşiyor. Sabancı çiftinin içinde oğulları Şevket Emrecan Sabancı ve Kaan Ali Sabancı'nın de yer aldığı zodyak bot, karanlık ada olarak da tabir edilen kayalıklara çarpıyor. Botun hızlı olduğu bilgisi doğru değil. Botta herhangi bir teknik arıza olup olmadığı araştırılıyor.



Böylece Sabancı çiftinin hayatını kurtaran süreci başlatıyorlar. İlk iş aile üyelerinden birini arıyorlar. Sonraki adım Amerikan Hastanesi'ni aramak oluyor. Neredeyse dakikalar içinde aile üyelerinin bir kısmının kazadan haberi oluyor.



Bundan sonraki süreçte çok hızlı hareket ediliyor. Bodrum Amerikan Hastanesi'nden bir ambulans bot yola çıkıyor. Bu arada 5 kişilik bir doktor heyeti de aynı anda yanlarında bir aile üyesiyle birlikte ayrıca yola çıkıyor.



HASTANEYE ÇOCUKLARI YETİŞTİRMİŞ



Bu esnada Sabancı çiftinin çocukları da başka bir zodyak bot bulup anne-babasını hastaneye yetiştiriyor.



Bu ilk kritik adımların ardından aile üyelerinin hemen hepsi olaydan haberdar oluyor ve hemen kimlerin Yunanistan'daki hastaneye yakın olabileceği araştırılıyor. O sırada Ali Sabancı'nın ablası Emine Kamışlı, iş insanı Mehmet Başer'e ulaşıyor. Leros Devlet Hastanesi'ne giden Başer, çiftin genel durumları ile ilgili Aile'ye bilgi veriyor.



Saat 23.30 civarında Amerikan hastanesinin doktorları Leros Devlet Hastanesine ulaşıyorlar. Sabancı çiftinin o ana kadar gerekli tetkikleri yapılıyor ve ameliyata hazırlanıyor. Yani çift ameliyata alınmadan önce Leros Devlet Hastanesi'nin ve Amerikan Hastanesi'nin doktorları müdahale konusunu birlikte müzakere etme imkanı buluyorlar. Ardından Yunan doktorlar ameliyatları gerçekleştiriyor. Aile büyükleri ameliyatların başarılı geçmesinin ardından haberdar edilirken kaza, Sabancı çifti Türkiye'ye getirilinceye kadar basına açıklanmıyor.



Haber kaynağım yaşanan süreçle ilgili birkaç noktanın altını özellikle çizdi. İlki Şevket Emrecan ve Ali Kaan Sabancı'nın soğukkanlı ve akıllıca hareket etmeleri. Diğeri her iki ailenin son derece hızlı organize olması. Bir diğer faktör de Amerikan hastanesinin de bu kadar hızlı ve yeterli bir şekilde olaya dahil edilmesi.



Kaynağım ayrıca Sabancı çifti için hayati bir durumun söz konusu olmadığını ancak bundan sonrası için uzun ve zorlu bir tedavi sürecine hazır olmak gerektiğini söyledi.

Kalıcı bir hasar konusu kamuoyuna yansımıştı, bu konuda ise sadece şunları söylemekle yetindi: "Bugünden bir şey söylemek mümkün değil. Bunu şu anda doktorlar bile bilmiyor. Ancak böylesine ciddi bir yaralanmadan 72 saat içinde şu anki sağlık durumuna erişmiş olmaları büyük bir mucize. Bunda ailelerin duaları ve sağlanan sağlık hizmetinin payı büyük."



