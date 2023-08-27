Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Yunanistan'da denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdikleri tüm operasyonların "başarı ile sonuçlandığı ve sağlık durumlarının iyiye gittiği" belirtildi.
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.
Yunanistan'da denizde kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a ardından Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin tedavileri devam ediyor.
Doğan Holding'ten yapılan açıklamada, "Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır" denildi.
Açıklamada, "Tedavileri titizlikle devam etmekte olup sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir" ifadelerine yer verildi.
Güncel bilgilendirme: pic.twitter.com/yH4CQ9NIV4— Doğan Holding (@doganholding) August 27, 2023