Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yunanistan'da denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdikleri tüm operasyonların "başarı ile sonuçlandığı ve sağlık durumlarının iyiye gittiği" belirtildi.

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