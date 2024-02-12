Ali Sunal'dan RTÜK'ün inceleme başlattığı skeç hakkında açıklama

Güldür Güldür Show'da yayınlanan bir skeçte, gazilere yönelik ifadeler gerekçe gösterilerek program hakkında inceleme başlatılmasının ardından Ali Sunal, programın yayınlanan son bölümünde açıklama yaptı.

Show TV'de yayınlanan ve geçtiğimiz günlerde "gazilere yönelik ifadeler sebebiyle" inceleme başlatılan Güldür Güldür programı hakkında Ali Sunal, yayınlanan son bölümde açıklamalarda bulunud.

Ali Sunal açıklamasında "Doğruyu anlatacağız ama doğruyu anlatmak için önce yanlışı göstermemiz lazım. Bugüne kadar Güldür Güldür Show her zaman haklının doğrunun yanında oldu, haklıyı doğruyu savundu buna böyle de devam edecek. Sosyal medyada gündem olduk, skeçte anlattığımız bir yanlış bizim doğrumuz gibi kabul edilince iş gündeme düştü ve konu tartışmaya açıldı" dedi.

Sunal şunları söyledi:

"Yanlışı anlatmadan doğruyu gösteremeyiz ama bu yanlış bizim doğrumuz gibi yansıtılınca tabii iş üzücü bir hale geldi. Bizi asıl kahreden gazilerimizin karşısına bu gündemle çıkmak... Bu ekipten kimse bir gaziye saygısızlık etmeyi bırakın düşünemeyiz bile efendim. Böyle bir konuyla gazilerimizin karşısında olduğumuz için hepsinden özür diliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Show TV'de yayınlanan eğlence programı Güldür Güldür'ün YouTube üzerinden yayınlanan bir skeci sosyal medyada eleştiri konusu olmuş, RTÜK Başkanı Şahin, Güldür Güldür Show'daki skeçte yer alan "gazilerle ilgili ifadeler" nedeniyle, program hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Show TV'den yapılan açıklamada ise "Sosyal medyada eleştiri konusu yapılan Güldür Güldür skecinde yer alan ifadeler, kanal yönetimimizin yayın ön izlemesi neticesinde, program yapımcısı ile de mutabık kalınarak yayınlanmaya uygun görülmediğinden Show TV ekranlarında yayınlanmamıştır" denilmişti. .

Söz konusu skeç hakkında Güldür Güldür Show ise yaptığı açıklama ile söz konusu skecin "toplumsal ve kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştiris" olduğuna dikkat çekmiş ve özür dilemişti.