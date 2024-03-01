Ali Yerlikaya: 2 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarla 'Pekmez kardeşler' ve 'Çirkinler' olarak bilinen iki suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 2 suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, ilk olarak Ankara'da düzenlenen "Mahzen-1" operasyonunda Pekmez Kardeşler organize suç örgütünün çökertildiğini, 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyon sonucu 18 ruhsatsız tabanca, 13 pompalı tüfek, çok miktarda uyuşturucu ile fişek ve çelik yeleğe el konulduğu bilgisini verdi.

Yerlikaya daha sonra yaptığı paylaşımda ise İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen operasyonlarla yurtdışında firari Zuhat Altunç'un balşında bulunduğu 'Çirkinler' çetesinin çökertildiğini açıkladı.

Bu operasyonlarda ise 47 şüpheli gözaltına alındı.