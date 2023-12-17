Ali Yerlikaya: 2023'ün 11 ayında 326 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya suç örgütlerine yönelik yaptığı açıklamada, "2023'te suç örgütlerine 401 operasyon yaptık. 5 bin 879 kişi gözaltına alındı, 2 bin 88'i tutuklandı. 15'i ulusal ve uluslararası 326 organize suç örgütü çökertildi" bilgisini verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi hakkında konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, hükümetin açıkladığı "Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi"nin 16 başlığından birinin huzur olduğunu söyleyen Ali Yerlikaya, güvenlik birimlerinin yetenek ve kabiliyetini geliştirmek, personel sayısını artırmak adına adımlar attıklarını belirtti.

Yerlikaya, "2024 yılında Jandarma Genel Komutanlığımıza 800 subay, 3 bin 870 astsubay, 7 bin 250 uzman erbaş; Sahil Güvenlik Komutanlığımıza 30 subay, 110 astsubay, 600 uzman erbaş; Emniyet Genel Müdürlüğümüze ise 10 bin polis alımı için kontenjan ayrılarak gerekli çalışmalar yapıldı" diye konuştu.

"326 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ"

Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik operasyonlara da değinen Ali Yerlikaya, 2023'te suç örgütlerine 401 operasyon yapıldığını, 5 bin 879 kişinin gözaltına alındığını, 2 bin 88'inin tutuklandığını ve 15'i ulusal ve uluslararası 326 organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.



"Kapsamlı bir model olarak çerçevesi çizilen ve 'tehdidi kaynağında yok etme', 'olay sonrası değil kesintisiz operasyon', 'yerli ve milli kaynaklarla yüksek beşeri ve teknik kapasite kullanımı' ile 'teröre karşı mücadele yanında terörizme karşı mücadele' gibi 4 temel unsur üzerine inşa edilen 'güvenlik konsepti' başarıyla uygulanmış ve sonuç alınmıştır" diyen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Biz, bin yıldır bu toprakları aynı inançla, aynı ferasetle yoğurmuş bir milletiz. Kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz; aramıza nifak tohumu ekmek isteyenlerin heveslerini her daim kursaklarında bırakmıştır ve bırakmaya da devam edecektir. Terör, aziz milletimizin refahına, gelişmesine, kalkınmasına, istihdama, huzur ve güvenliğimize vurulmak istenen bir prangadır. Hamdolsun bu prangalar kırılıp atılmıştır.

AK Parti hükümetlerimizin 21 yıldır devam eden istikrarlı politikaları, Cumhur İttifakı ortaklarımızın kararlılığı, milli bir duruş sergileyen tüm siyasi partilerin desteğiyle, teröre ve terörizme karşı şükürler olsun büyük bir başarı elde ettik. Biz bu yola, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu terörden arındırmış, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye için çıktık. Terörle mücadelemizi ara vermeden sürdüreceğiz. Terörün finansmanıyla mücadelemizi derinleştireceğiz. Terör örgütlerinin demokratik mekanizmaları istismarına karşı, demokrasiyi ve hukuku güçlendirmeye devam edeceğiz."



2023 yılının ilk 11 ayında 29 bin 122 "terör operasyonu" yapıldığını söyleyen Yerlikaya, "Bu operasyonlar sonucu 18 bin 923 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3 bin 764'ü tutuklandı, 3 bin 705'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 1069 terörist ise etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7'si kırmızı, 1'i mavi, 2'si yeşil, 16'sı turuncu, 33'ü gri kategoride olmak üzere toplam 59'u sözde üst düzey teröristti. Terörün finansmanına yönelik düzenlenen 189 operasyonda 1133 şüpheli şahıs gözaltına alındı, bunların 163'ü tutuklandığı, 28 milyon liradan fazla para ele geçirildi" dedi.



Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik operasyonlara değinen Ali Yerlikaya, "2023 yılının ilk 11 ayında organize suç örgütlerine yönelik toplam 401 operasyon gerçekleştirdik. Operasyonlar sonucu 5 bin 879 şüpheli şahıs gözaltına alındı; 2 bin 88'i tutuklandı, 1356'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde, 15'i ulusal ve uluslararası, 275'i yerel, 36'sı bölgesel olmak üzere toplam 326 organize suç örgütü çökertildi. Milletimizin huzurunu bozan, güvenliğimize kasteden bu şehir eşkıyalarını yakalayıp bir bir adalete teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın huzurunu bozanların, huzurunu bozacağız" diye konuştu.

"2023 yılının 11 ayında zehir tacirlerine yönelik 224 bin 605 operasyon gerçekleştirdik" diyen Yerlikaya, "Bu operasyonlarda 280 bin 576 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 28 bin 112'si tutuklandı, 10 bin 767'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Uyuşturucuyla mücadeleyi sadece ulusal değil uluslararası düzeyde de yürütüyoruz. Bu yılın ilk 11 ayında 6 ülke ile 5 uluslararası operasyona imza attık. Yapılan bu operasyonlar, sahada verilen mücadeleler sayesinde 2017 yılında ülkemizdeki madde bağlantılı ölüm sayısı 941 iken; bu yılın 11 ayında bu sayı 136’ya düştü. Ama yeterli görmüyoruz. Bir rakamını dahi kabul etmiyoruz, edemeyiz" ifadelerini kullandı.



İçişleri Bakanı Yerlikaya, yasa dışı bahis ve sanal kumarı "terörün en önemli finans kaynakları arasında gördükleri" belirterek, "Bu kapsamda son 11 ayda Sibergöz operasyonlarımızla terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri ve yasa dışı bahis ile ilgili 1235 operasyon düzenledik. 4 bin 805 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 1660'ı tutuklandı. Çocuk istismarına yönelik ise düzenlediğimiz 757 operasyonda 93 şahıs tutuklandı. Aynı dönemde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 1 milyon 43 bin hesapla ilgili çalışma yapıldı. 19 bin 948 hesabın terörle iltisaklı olduğu tespit edildi. 2 bin 183 şüpheli şahıs gözaltına alınırken bunların 190'ı tutuklandı" dedi.

Kaçakçılıkla ilgili ise 11 ayda 25 bin 757 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, 517 şahsın tutuklandığını, 822 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

'TÜRKİYE'DE 4 MİLYON 613 BİN YASAL GÖÇMEN BULUNUYOR'



İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Aralık 2023 itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 237 bin 585'i geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 113 bin 761'i ikamet izniyle kalanlar, 262 bin 638'i uluslararası koruma kapsamında kalanlar olmak üzere toplam 4 milyon 613 bin 984 yasal göçmen bulunduğunu dile getirdi.

Ali Yerlikaya, "Bizim asıl mücadele alanımızı düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri oluşturuyor. Güvenlik güçlerimizin son 11 ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda ülke genelinde 234 bin 92 düzensiz göçmen yakalandı. Yine bu operasyonlarda 9 bin 256 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alınırken bunların 3 bin 68'i tutuklandı, 1228'i hakkında adli kontrol kararı verildi" diye konuştu.

'AFAD, BU YIL DEPREM HARİCİNDE 4 BİN 285 OLAYA MÜDAHALE ETTİ'



İçişleri Bakanı Yerlikaya, bakanlığı bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın AFAD'ın faaliyetlerine değindi. İsrail'in insanlık ve savaş suçu uyguladığı Filistin'de, AFAD koordinasyonunda ilgili bakanlıklar, kurumlar ve STK'lerle iş birliği içerisinde insani yardımları Gazze'ye ulaştırmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Yerlikaya, Türkiye'de 11 aylık süreçte 76 ili etkileyen 705 su baskını, kıyı seli ve su yükselmesi meydana geldiğini; 19 ildeki su baskınları sonucunda 64 ölüm yaşandığını ve 102 kişinin yaralandığını aktararak şöyle devam etti:

"AFAD, 6 Şubat depremleri hariç bu yılın ilk 11 ayında sel, heyelan, su baskını ve aşırı yağışlar gibi toplam 4 bin 285 olaya müdahale etti. Bu olayların yaşandığı bölgelere 1 milyar 432 milyon lira Afet ve Acil Durum Faaliyetleri Ödeneği gönderdi. AFAD Gönüllülük Sistemi kapsamında ise bugüne kadar zorunlu eğitimini tamamlayan gönüllü sayımız 272 bin 425'e ulaştı. Eğitimine devam eden gönüllü sayımız 433 bin 467'ye, toplam AFAD gönüllüsü başvuru sayımız ise 1,5 milyona kavuştu."

'DEPREMZEDELERE KALICI KONUT İÇİN EN ÖNEMLİ HUSUS HAK SAHİPLİĞİ SÜRECİ'



Ali Yerlikaya, Maraş merkezli depremlerden sonra AFAD eliyle geçici barınma alanları kurulduğunu hatırlatarak "Bu dönemde, 384 konteyner kentin kurulumu gerçekleşti. Toplam 205 bin 943 konteynerin 131 bin 643'ü kentlerde, 63 bin 830'u kırsalda bulunuyor. Tüm konteynerlerde 659 bin afetzede kardeşimizi geçici olarak misafir ediyoruz. Tek gayemiz, depremzede kardeşlerimizi bir an evvel kalıcı konutlarına kavuşturmaktır. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı olarak 2024 yılı bütçemizden AFAD Başkanlığımıza yaklaşık 672 milyar lira ödenek ayrıldı" dedi.

Kalıcı konutlarla ilgili en önemli hususun hak sahipliği süreci olduğunu belirten Yerlikaya, "Hak sahipliğiyle ilgili 441 bin 969 talep kabul edildi. Bunların 389 bin 334'ü konut, 40 bin 996'sı işyeri ve 11 bin 639'u ahır." dedi.