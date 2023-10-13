Ali Yerlikaya açıkladı: 'Bulutlar Çetesi' çökertildi, 25 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar ile 25 kişinin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında kasten yaralama, nitelikli yağma, şantaj ve rüşvet suçları kapsamında yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, Bulutlar Çetesi adlı suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında 'Bulutlar Çetesi'nin çökertildiğini açıkladı.

Yerlikaya, 25 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon gerçekleştirilen kentlerin Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda yakalanan 25 kişinin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında kasten yaralama, nitelikli yağma, şantaj ve rüşvet suçları kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes Operasyonları' kapsamında 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Düzenlenen operasyonlarda şüpheli şahıs yakalandı Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız. KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyunda Bulutlar olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut’un yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalamak için Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars olmak üzere 8 ilimizde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Şantaj ve Rüşvet suçlarını işlemek suretiyle; eğlence mekânlarından sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında haksız kazanç sağladığı, örgüt üyelerinin eğlence mekânları kapılarında ve il genelinde birçok silahla yaralama eylemi gerçekleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın huzurunu bozduğu ve bu sayede nüfuz elde etmeye çalıştığı, alacak-verecek konularında sözde arabuluculuk yapmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat sağladığı, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorumAllah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz."