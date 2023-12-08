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Ali Yerlikaya: Ankara'daki köpek saldırısıyla ilgili soruşturma açıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da dün sabah saatlerinde 4. sınıf öğrencisi T.Y'nin sokak köpeklerinin saldırısına uğramasına ilişkin mülkiye müfettişlerince soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Güncel
  • 08.12.2023 14:37
  • Giriş: 08.12.2023 14:37
  • Güncelleme: 08.12.2023 14:55
Kaynak: İHA
Ali Yerlikaya: Ankara'daki köpek saldırısıyla ilgili soruşturma açıldı
Fotoğraf: AA

Ankara'da bir çocuğun sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, açıklamasında olayın tüm yönleri ile araştırılması için mülkiye müfettişlerince soruşturma açılacağını belirtti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımda, “Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi. 

Öte yandan durumunun ağır olması nedeniyle Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesine sevk edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan T.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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