Ali Yerlikaya: Ankara'daki köpek saldırısıyla ilgili soruşturma açıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da dün sabah saatlerinde 4. sınıf öğrencisi T.Y'nin sokak köpeklerinin saldırısına uğramasına ilişkin mülkiye müfettişlerince soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara'da bir çocuğun sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, açıklamasında olayın tüm yönleri ile araştırılması için mülkiye müfettişlerince soruşturma açılacağını belirtti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımda, “Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kafkas Mahallesi’nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. adlı çocuğumuzun, başı boş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine;



Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 8, 2023

Öte yandan durumunun ağır olması nedeniyle Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesine sevk edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan T.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.