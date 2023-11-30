Ali Yerlikaya cephesinden aynı vurgu: İBB Başkanlığı'na aday olacak mı?

Bakanlık kaynakları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İBB Başkanlığı'na aday olacağı iddialarına ilişkin "Kesinlikle ne bir çalışmamız ne de bir adaylık düşüncemiz var" açıklaması yaptı. İçişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili de daha önce, söz konusu iddiayla ilgili benzer bir açıklama yapmıştı.

Hakkında, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olacağı yönünde iddialar gündeme gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya cephesinden yeni bir açıklama geldi.

Mynet'in haberine göre, Ali Yerlikaya'nın tüm konstrasyonunun 'organize suç örgütleriyle, bahis ve kaçak yapılarla mücadele olduğunu' dile getiren İçişleri Bakanlığı kaynakları, "Kesinlikle ne bir çalışmamız ne de bir adaylık düşüncemiz var. Görevimize odaklıyız" açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili daha önce de benzer bir açıklama yapmış, Yerlikaya'nın adaylık gibi bir planının olmadığını belirtmişti. Gazeteci İsmail Küçükkaya, yetkilinin Ali Yerlikaya’nın İBB adaylığıyla ilgili olarak kendisine, "Sayın Bakan’ın ne aklında ne fikrinde ne kalbinde ne de planlamasında hiçbir şekilde İBB adaylığı yok. Hatta sıfır ihtimal" dediğini aktarmıştı.

Öte yandan İBB başkanlığına adaylık konusunda, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turhan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da adı geçen isimler arasında.