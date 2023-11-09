Ali Yerlikaya'dan, 'Cumartesi Anneleri' açıklaması: 'Yaşadıkları mağduriyettir'

HEDEP Milletvekili Dilan Kunt Ayan'ın Cumartesi Anneleri'yle ilgili sorusunu yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yaşadıkları mağduriyettir. En kısa zamanda sürede çözüm üreteceğiz" dedi.

HEDEP Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, 700'ncü haftadan bu yana Galatasaray meydanındaki oturma eylemleri yasaklanan ve darbedilerek gözaltına alınan Cumartesi Anneleri ile ilgili soru sordu.

Dilan Kunt Ayan, polislerin bakanlıktan aldığı güçle Cumartesi Anneleri'ne ve kayıp yakınlarına müdahalede bulunduklarını söylerken, annelerin ve kayıp yakınlarının kelepçelenerek gözaltına alınması ile ilgili fotoğrafları Yerlikaya'ya gösterdi.

Yerlikaya, Ayan'ın sorusuna: "Cumartesi Anneleri'nin yaşadığı mağduriyettir. En kısa zamanda sürede çözüm üreteceğiz. Bu hafta gördünüz gözaltı yapmadık" sözleriyle yanır verdi.