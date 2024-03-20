Ali Yerlikaya'dan Trabzon'daki olaylı maça ilişkin açıklama açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili açıklama yaptı. "Bununla ilgili zaten ilgili bakanlıklar açıklamalarını yaptılar. Hep beraber sürecin nereye geleceğini göreceğiz" diyen Yerlikaya, "Biz güzeli konuşmak istiyoruz. Sporun birleştirici ruhu, yapıcı ruhu, birbirimize kaynaştıran yönünü görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Motobike İstanbul 2024 Fuarı'na katıldı. Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde oynanan Trabzonspor ve Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İlk andan itibaren bir paylaşım yaptım. Ertesi gün de onunla ilgili idari ve adli süreçle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptım. Bununla da ilgili zaten ilgili bakanlıklar açıklamalarını yaptılar" diyen Yerlikaya, "Hep beraber sürecin nereye geleceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ama ben size şunu söyleyeyim; Ben aynı zamanda bir futbol aşığıyım. İzlemeyi severim, oynamayı severim, desteklemeyi severim. Ama bunun artık sahalarda görmeyi istemediğimiz, ben o maçı kastederek söylemiyorum genel söylüyorum. Biz istiyoruz ki tüm spor türlerinde sadece dilde kalmasın, yazıda kalmasın. Şu centilmenliği skor üç tür de olsa galibiyet, mağlubiyet, beraberlik. Oyunun güzel olması, tarafların birbirlerini kıymetli olarak görmeleri, pozitif bütün enstantaneleriyle beraber alkışlamalarını görmek istiyoruz.

Biz bir spor müsabakasından sonra ülke olarak sadece orada görmeyi istemediğimiz; medya, milletimiz, sporseverler, kulüpler olarak niye sadece bu konuyu konuşalım ki? Biz güzeli konuşmak istiyoruz. Sporun birleştirici ruhu, yapıcı ruhu, birbirimize kaynaştıran yönünü görmek istiyoruz. Bunun da pek çok güzel örnekleri gösteriliyor. Onlara da minnettarım. Ama ben bunun sayısının çok çok artmasını istiyorum. Bunu başarabileceğimizi de biliyorum ve lütfen diyorum."