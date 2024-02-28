Ali Yerlikaya duyurdu: 42 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde yapılan operasyonlarda toplam 42 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 4 ilde yapılan operasyonlarda toplam 42 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, operasyonların Urfa, Adana, Diyarbakır ve Batman'da düzenlendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tüfek, kaçak cep telefonu ve dövize el koyulduğunu da söyledi.