Ali Yerlikaya duyurdu: 42 göçmen kaçakçısı yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde yapılan operasyonlarda toplam 42 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 4 ilde yapılan operasyonlarda toplam 42 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, operasyonların Urfa, Adana, Diyarbakır ve Batman'da düzenlendiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tüfek, kaçak cep telefonu ve dövize el koyulduğunu da söyledi.
Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-13” Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 28, 2024
4️⃣2️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve
3️⃣3️⃣3️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her… pic.twitter.com/1lxWeSyiyp