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Ali Yerlikaya duyurdu: 68 ilde silah kaçakçılarına operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 68 ilde 4 gün süren silah kaçakçılığı operasyonlarında toplam 878 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Güncel
  • 30.03.2024 09:30
  • Giriş: 30.03.2024 09:30
  • Güncelleme: 30.03.2024 09:41
Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya duyurdu: 68 ilde silah kaçakçılarına operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılarına yönelik 4 gün devam eden “MERCEK-15” operasyonlarında toplam 878 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya, operasyonlarda ve yol aramalarında toplam 750 adet ruhsatsız silah ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

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