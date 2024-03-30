Ali Yerlikaya duyurdu: 68 ilde silah kaçakçılarına operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılarına yönelik 4 gün devam eden “MERCEK-15” operasyonlarında toplam 878 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya, operasyonlarda ve yol aramalarında toplam 750 adet ruhsatsız silah ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

6️⃣8️⃣ ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4⃣ gündür devam eden “MERCEK-15” operasyonlarında;

📌5️⃣5️⃣9️⃣ Ruhsatsız Tabanca,

📌5️⃣8️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

📌1️⃣4️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,

📌1️⃣1️⃣9️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:



📌7️⃣5️⃣0️⃣… pic.twitter.com/LvX7V9i7dd