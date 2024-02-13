Ali Yerlikaya duyurdu: 7 ilde 7 çete çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen 'Kafes-39' operasyonlarında 7 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 7 ilde düzenlenen Kafes-39 operasyonlarında 7 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik ve Kars'ta düzenlenen operasyonlarla 7 çetein lideri de yakalnırken toplan 117 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 30 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet tüfek ele geçirildi.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: