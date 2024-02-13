Ali Yerlikaya duyurdu: 7 ilde 7 çete çökertildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen 'Kafes-39' operasyonlarında 7 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 7 ilde düzenlenen Kafes-39 operasyonlarında 7 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
Yerlikaya'nın açıklamasına göre İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik ve Kars'ta düzenlenen operasyonlarla 7 çetein lideri de yakalnırken toplan 117 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda 30 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet tüfek ele geçirildi.
Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
7️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-39” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 13, 2024
❗️İstanbul’da BUDAKLAR Organize Suç örgütü ve
❗️Antalya’da Soner TAYYAR,
❗️Kocaeli’de Uğur ÖZGEN,
❗️Samsun’da Sadi YILDIRIM,
❗️Bilecik’te Melik KORKUT,
❗️Kars’ta Mürsel ÖZAĞDAŞ,
❗️Konya’da Bülent ŞİMŞEK'in ele… pic.twitter.com/dBbzKEwGre