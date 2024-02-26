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Ali Yerlikaya duyurdu: 'Gülbaharlar' suç örgütü çökertildi, 16 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da "Gülbaharlar" suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-48" operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar'ın da içerisinde bulunduğu 16 örgüt üyesi şüpheli yakalandı.

Güncel
  • 26.02.2024 08:26
  • Giriş: 26.02.2024 08:26
  • Güncelleme: 26.02.2024 08:29
Ali Yerlikaya duyurdu: 'Gülbaharlar' suç örgütü çökertildi, 16 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Şanlıurfa'da "Gülbaharlar" suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamaya göre; Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-48" operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı.

Operasyon sonucunda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek, çek ve senete el konuldu.

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