Ali Yerlikaya duyurdu: 'Gülbaharlar' suç örgütü çökertildi, 16 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da "Gülbaharlar" suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-48" operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar'ın da içerisinde bulunduğu 16 örgüt üyesi şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Şanlıurfa'da "Gülbaharlar" suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamaya göre; Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-48" operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı.

Operasyon sonucunda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek, çek ve senete el konuldu.