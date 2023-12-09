Ali Yerlikaya duyurdu: "İskoçlar Çetesi" çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyon ile "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildi️ğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep’te eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-17 Operasyonu” ile “İskoçlar Çetesi” olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, ekipler suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan, "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "Kafes-17 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda başta örgütün elebaşı olmak üzere yakalanan 38 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

250 MİLYON LİRALIK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Ekiplerce örgüte ait 165 kilogram skunk, 95 kilogram eroin, 23 kilogram kokain, 15 kilogram metamfetamin, 10 bin 500 sentetik uyuşturucu hap, çok sayıda tabanca, yüklü miktarda altın, Türk lirası ve döviz ele geçirildi. İlk belirlemelere göre, organize suç örgütünün yaklaşık değeri 200-250 milyon lira olan tüm mal varlığına el konuldu.

Operasyonla ilgili, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz, nefeslerini keseceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer veren Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun, organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" dedi.

Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.