Ali Yerlikaya duyurdu: İzmir'de bombalı saldırı hazırlığında olan 10 IŞİD'li yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Bornova'da düzenlenen bir operasyonda, saldırı hazırlığı yapan 10 İŞİD üyesinin gözaltına alındığını aktardı. 10 IŞİD'linin 5'i tutuklanırken 5'inin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de bombalı saldırı hazırlığında olan IŞİD üyelerinin Bornova'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabın X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yönelik, İzmir Bornova’da düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında; Bornova'da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi.

Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde: El yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, Jel dinamit lokumu, Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi."