Ali Yerlikaya görev dağılımını değiştirdi: Emniyet, Münir Karaloğlu’na bağlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yardımcıları arasındaki görev dağılımını değiştirdi. Yerlikaya, Emniyet’i Mehmet Aktaş’tan alıp Münir Karaloğlu’na bağladı. Yerlikaya’nın, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü Aktaş’tan almasının nedeninin, Menzil tarikatı başta olmak üzere kimi tarikat ve cemaatlerin referans olmasıyla gerçekleştirilen atamalara bağlı olduğu iddia ediliyor. Bakanlık kulislerine göre, Yerlikaya, özellikle Emniyet bünyesinde yapılan atamalar çerçevesinde kendisine önerilen isimlerden rahatsız.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dört yardımcısı arasında görev değişikliği yaptı. Görev değişikliğinde en dikkati çekici isim Eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş oldu. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğü’nü Aktaş’tan aldı.

T24'te yer alan habere göre, mülki idare başta bakanlığa bağlı kurumlarda sık sık atamalar gerçekleştiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kez kendi yardımcıları arasında görev değişikliğine gitti.

Göreve başladıktan sonra, bakanlık bünyesindeki bağlı kuruluşları dört yardımcısı arasında paylaştıran Yerlikaya, hafta sonunda yeni düzenleme gerçekleştirdi.

Yerlikaya ilk görevlendirmede mülki idareye yönelik atamalardan sorumlu olan Personel Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nü, Emniyet Genel Müdürü iken bakan yardımcısı yapılan Mehmet Aktaş’a bağlamıştı. Yerlikaya, söz konusu iki genel müdürlüğü Aktaş’tan aldı. Personel Genel Müdürlüğü’nü doğrudan kendisine bağlayan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü ise diğer yardımcısı Münir Karaloğlu’na aktardı.

Yerlikaya ayrıca, yine Aktaş’a bağlı olan Eğitim Dairesi ile AB ve Dışilişkiler Dairesi’ni alarak her iki birimi Karaloğlu’na bağladı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MEHMET AKTAŞ’A DEVREDİLDİ

Daha önce Bakan Yardımcısı Bülent Turan’a bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığı’nı Mehmet Aktaş’a devreden Yerlikaya, Münir Karaloğlu’nun sorumlu olduğu Göç İdaresi Başkanlığı’nı da yine Aktaş’a bağladı. Bakanlığın önemli birimlerinden AFAD ise, önceden olduğu gibi Karaloğlu’nda kaldı.

YERLİKAYA ÖNERİLEN İSİMLERDEN RAHATSIZ

Bakanlık kulislerinden yansıyan bilgilere göre, Bakan Yerlikaya’nın özellikle Emniyet bünyesinde yapılan atamalar çerçevesinde kendisine önerilen isimlerden rahatsız oldu.

Son olarak Emniyet’te 127 polis müdürünün birinci sınıfa terfisi sırasında listeye alınan bazı isimlerde gerek adli, gerek idari, gerekse Menzil tarikatı başta olmak üzere kimi tarikat ve cemaatlerin referans olmasıyla yaşanan sorunlar nedeniyle Yerlikaya’nın, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü Aktaş’tan aldığı bakanlık kaynaklarınca ifade ediliyor.