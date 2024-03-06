Ali Yerlikaya, İstanbul'daki yabancı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yasal kalış hakkına sahip toplam yabancı sayısının 1 milyon 92 bin 697 olduğunu, bu kişiler arasında geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının ise 350 bin 532 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tam Güvenli Fatih Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada İstanbul'daki yabancı nüfusun güncel durumuna dair verileri paylaştı.

Yerlikaya, İstanbul genelinde yasal kalış hakkına sahip yabancıların sayısının 1 milyon 92 bin 697 olduğunu belirtti. Ayrıca geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sayısının 350 bin 532 olduğunu açıkladı.

Yasal kalış hakkının önemine dikkat çeken Yerlikaya, düzensiz göçmenlerin tanımını yaparak, "Bakın yabancılarla ilgili şöyle bir tanım var. Bir ülkeye girişi bir, kalışı iki, çıkışı üç, eğer bunlardan herhangi biri veya daha fazlası yasal değilse biz buna düzensiz göçmen, kaçak göçmen diyoruz" dedi ve yasal olmayan giriş, kalış veya çıkış durumlarını vurguladı.

FATİH, YABANCILARA KAPATILDI

Fatih'te ise yasal kalış hakkı olan yabancı sayısının 39 bin, Suriyeli sayısının ise 20 bin olduğunu ifade etti. 2019 yılında Fatih'te bulunan toplam yabancı sayısının 103 bin 660 olduğunu belirten Yerlikaya, bu sayının 2021 itibarıyla 40 bine düştüğünü ve 15 Ocak 2021'den itibaren Fatih'teki tüm mahallelerin yabancıların kalış hakkına kapatıldığını açıkladı.