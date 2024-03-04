Ali Yerlikaya’dan yağış beklenen 16 kent için uyarı: “Tedbiri elden bırakmayın”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 Mart Salı günü için 2 kente turuncu, 14 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu. Yerlikaya, uyarıların yapıldığı kentlerde yaşayan yurttaşlara, "Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor" uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın 16 kente fırtına ve yağış beklendiğini belirterek yurttaşlara uyarıda bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından çok sayıda kentte beklenen yağış ve fırtına hakkında açıklama yaptı.

Yerlikaya, açıklamasında, 5 Mart Salı günü (yarın) aşırı yağış ve kuvvetli fırtına beklendiğini ifade ederek 2 kente turuncu, 14 kente sarı kod uyarısı yaptı.

MUĞLA VE ANTALYA İÇİN TURUNCU KOD UYARISI

Açıklamaya göre, Muğla ve Antalya'ya turuncu kod uyarısı yapıldı.

Sarı kod uyarısı yapılan kentler ise şöyle: Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman.

Yerlikaya, 16 kentte yaşayan yurttaşlara "Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor" uyarısında bulundu.