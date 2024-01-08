Aliağa Petkim, Bodrum’u farklı mağlup etti: 80-62

Spor Servisi

Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Çağdaş Bodrumspor, taraftarı önünde karşılaştığı Aliağa Petkimspor’a 80-62'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ilk periyodu kafa kafaya bir oyuna sahne oldu. Bu bölüm 19-19 eşitlikle geçildi. İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, ikinci çeyrekte farkı açtı ve devreye 45-36 önde girdi. Çağdaş Bodrumspor üçüncü periyotta maça ortak olmak büyük bir efor sarf etti. Farkı 5 sayıya kadar düşürmeyi başardı. Son çeyreğe 58-53 Aliağa Petkim’in üstünlüğü ile girildi. Karşılaşmanın son 10 dakikasında İzmir ekibi farkı açmasını bildi.

İzmir ekibi salondan 18 sayı farkla 80-62 galip ayrıldı. Aliağa Petkimspor’da David Tinsley Eghosa Efianayi Jr attığı 25 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

Takım arkadaşı Khyri Jaquan Thomas ise rakip potaya 18 sayı bırakarak galibiyete önemli katkı yaptı. Ev sahibi Çağdaş Bodrumspor’da ise Jaron Johnson 17 sayı attı ama takımına galibiyeti getiremedi.