Aliağa’da atık tesisine geçit yok

Aliağa'da yapılmak istenen "Batı Ege ve Güney Marmara Endüstriyel Atık (Cüruf) Bertaraf Tesisi" ile ilgili mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda projenin çevreye zarar vereceğine dikkat çekildi

BirGün EGE

Ege ve Marmara bölgelerindeki 7 kentte bulunan metal fabrikalarından çıkan atıkların İzmir Aliağa’daki tesiste toplanmasına verilen izin için yurttaşların açtığı davadan karar çıktı.



Mahkeme, projenin hukuka aykırı olduğunu belirterek, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İzmir’in Aliağa ilçesi Şehit Kemal Mahallesi Akçekise mevkiinde Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama AŞ’nin açmak istediği “cüruf (atık) depolama tesisi" ile ilgili 5 Ekim 2022'de verilen ‘çevresel etki değermlendirme (ÇED) olumlu kararı verdi. Bunun üzerine yurttaşlar atıkların İzmir Aliağa’da toplanmasına onay vermesine tepki göstererek dava açtı. Söz konusu davadan ise karar çıktı.



MÜCADELE SÜRECEK



İzmir 3. İdare Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, verilen izne itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, projenin çevreye zarar vereceğini vurguladı. Aliağa Çevre Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Bizler yöre halkı olarak meralarımızın, su kaynaklarımızın, zeytinliklerimizin, bal ormanımızın bulunduğu 5 köyün tam ortasında bulunan bizim için olmazsa olmaz öneme sahip bu bölgenin zehir bölgesi olmasına izin vermeyeceğiz! 7 ilin zehrinin bölgemize taşınmasına izin vermeyeceğiz. İdare Mahkemesi bizim ne kadar haklı olduğumuzu teyit etmiş oldu. Haklı mücadelemize devam edeceğimizi, Mahkemenin işlemi tamamen iptal edene kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan yetkililere duyurmak istiyoruz. Aliağa Türkiye'nin çöplüğü değildir” ifadelerine yer verildi.





***

NE OLMUŞTU?

Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm A.Ş.’nin İzmir’in Aliağa ilçesinde açmak istediği tesis için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘ÇED olumlu’ kararı verildi. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa’daki fabrikalardan çıkan metal atıklar Aliağa’da toplanacak. 49 milyon 768 bin TL’ye mal olacak projenin ömrü ise yaklaşık 22 yıl. Çevre illerden toplanan atıklar 22 yıl boyunca Aliağa’da toplanacak ve 3 milyon tondan fazla atık birikecek.