Alibaba’dan Türkiye’ye yatırım planı

Çinli e-ticaret devi ve Trendyol'un ana ortağı olan Alibaba Grubu, Türkiye'ye iki milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Yatırımın gerçekleşeceği dönem belirtilmedi.

Çinli e-ticaret devi ve Trendyol'un ana ortağı olan Alibaba Grubu, Türkiye'ye iki milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Dünya'nın haberine göre; Alibaba Grup Başkanı Michael Evans Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin Erdoğan’a bilgi vererek, bu kapsamda, Ankara'daki veri merkezi ile lojistik merkezi ve İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirdikleri ihracat operasyon merkezi gibi yeni yatırımlara ilişkin detayları paylaştı.

Evans, açıklamaya göre, "Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu" ifade etti.

Yatırımın gerçekleşeceği dönem belirtilmedi.