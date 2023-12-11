Alışverişin geliri eğitime desteğe

‘Yaratan Kadınlar’ tarafından Ankara’da düzenlenen "Alışveriş şenliği ve sosyal sorumluluk" projesinin geliri, maddi durumu yetersiz çocukların eğitimine ayrıldı.

Sibel BAHÇETEPE

İş kadınları Burcu Şenkal ve Gonca Güzeloğlu’nun 10 yıldır düzenlediği "Yaratan Kadınlar alışveriş şenliği ve sosyal sorumluluk" etkinliğinin geliri eğitime desteğe aktarılacak. Hafta sonu iki gün yapılan etkinliğin gelirinin bir kısmını, bu güne dek çok sayıda çocuğa burs veren İngilizce Bölümü emekli akademisyenlerinden Nergis Pekcan Erünal’a verilecek. Erünal "Yıllardır çok sayıda öğrenciye burs verdim. Bu yıl da 28 öğrenciyi okutuyorum. Bunu öğrenen Yaratan Kadınlar oluşumu, bu yılki etkinliklerin gelirini bana vermeyi uygun gördüler. Daha çok çocuğun okumasına katkı sunacağım" diye konuştu. Yaratan Kadınlar oluşumundan Burcu Şenkal ise "Eğitime katkı bizim olmazsa olmazımız" dedi.

Burcu Şenkal (solda) ve Nergis Erünal

ÇALIŞTAYLAR YAPILACAK

İş kadını Burcu Şenkal, BirGün’e yaptığı değerlendirmede "Bugüne kadar tüm çalışmalarımızda Ankara’da hastanelerde yatan onkoloji ve hematoloji tedavisi gören, durumu iyi olmayan çocukların ailelerine gelir sağladık. Ve kız çocuklarına eğitim bursu verdik. Sağlık ve eğitim bursu bizim için olmazsa olmazımız. Bizim bir sponsorumuz yok, dernek olmadığınız için bütün organizasyonu stantlardaki ürünleri satarak çıkarıyoruz" dedi. Şenkal, şöyle devam etti: "Yaratan Kadınlar iki iş kadınının bir araya gelerek oluşturduğu bir platform. 10 yıldır 62 organizasyonun 4’te 3’ü maddi durumu iyi olmayan çocuklara eğitim bursu olarak verildi. Bizler son 4 yıldır yaşanan deprem, yangın gibi afetlerde ciddi yardımlarda da bulunduk. 2024 yılında da hem kadın tasarım organizasyonumuz devam edecek hem de ‘Yaratan Kadınlar Konuşuyor’ adlı çalıştaylar yapacağız."

900 ÖĞRENCİYE BURS

Nergis Pekcan Erünal ise şunları söyledi: "Bilkent Üniversitesi’nden emekliyim, İngilizce öğretmeniyim. Bireysel olarak yıllardır çok sayıda çocuğa burs veriyorum. Daha önce Yaşantı Paylaşım Merkezi Gençlik Vakfı’nda arkadaşım Ayşe Belkıs Güneş ile burslar veriyorduk. Güneş, yaşamını yitirince vakıf kapandı, ben bireysel çalışmalarımı sürdürdüm. Şuan 28 üniversite öğrencisine burs veriyorum. Bugüne kadar Belkıs ile birlikte en az 900 öğrenciye burs verdik. Tarihten, sanattan, müzikten, sinemadan anlayan nitelikli ve çevresine duyarlı donanımlı gençler yetiştirmek esas amacımız."