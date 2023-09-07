Alışverişte IBAN dönemi yayılıyor

Ekonomi Servisi

Bankalar POS cihazında komisyonu artırdı, ödeme süreleri 45 günü aştı. Yüksek komisyon ödemek istemeyen esnaf alışverişte IBAN tercih etmeye başladı. Alışverişte IBAN kullanımı yaygınlaşıyor. Esnaf, yüksek komisyonlar ve uzun geri ödeme süreleri nedeniyle kredi kartını tercih etmiyor. Son dönemde nakit yanında bir başka tercih de, IBAN üzerinden para yollayarak ödeme yapılması. Pek çok esnaf işyerine IBAN'ların olduğu karekodlu tabela koymaya başladı. Müşteri, karekodu okuttuğunda IBAN numarası anında telefona yükleniyor. Ödeme birkaç saniye içerisinde gerçekleşiyor. Ancak bu yöntemin tüketiciler için bazı riskleri var. Ancak POS yerine IBAN kullanılması vergi kaybının yanı sıra dolandırıcılık risklerini de beraberinde getiriyor.

NTV'ye konuşan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, "Tüketicilerimiz dükkanlarında fiilen mal ve hizmeti aldıklarında eğer IBAN ver diyorlarsa parayı rahatlıkla gönderebilirler dolandırılma riski ile karşı karşıya değildirler. Ama özellikle sanal ortamda IBAN'lara para göndermelerini hiçbir şekilde önermiyorum" uyarısında bulundu. Ölmez, "Kredi kartı ile alışveriş yaparsanız onun fiş ve faturasını kesmek zorundadır ama bu vergi kaçağında pek akıllı işler yaptıklarını sanmıyorum çünkü IBAN'a giden parayı da maliyenin kontrol etmesi olanağı vardır. Havalenin açıklama kısmına alınan mal ve hizmetin nereden alındığını yazmasında yarar var" dedi.