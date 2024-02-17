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Aliyev ile Paşinyan Münih’te bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Münih'te bir araya geldi.

Dünya
  • 17.02.2024 16:42
  • Giriş: 17.02.2024 16:42
  • Güncelleme: 17.02.2024 16:46
Kaynak: İHA
Aliyev ile Paşinyan Münih’te bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, barış anlaşması müzakereleri kapsamında Münih'te bir araya geldi.

Daha sonra baş başa görüşen Paşinyan ve Aliyev, barış anlaşması müzakerelerine devam edilmesi konusunda mutabık kaldı. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile konferans çerçevesinde üçlü görüşme gerçekleştirdi. Üçlü görüşmenin ardından Aliyev ve Paşinyan, baş başa görüştü.

İki liderin görüşmesinde, her iki ülkenin dışişleri bakanlarına yakın zamanda yeniden bir araya gelerek barış anlaşması müzakerelerine devam edilmesi talimatı verildi. Aynı zamanda sınırların belirlenmesi ve çizilmesine ilişkin müzakerelerin de sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. 

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