Alkollü içki yasağına İstanbul Valiliği’nden açıklama: Gerekçe 'kadınların huzuru!'

İstanbul’da açık alanlarda içki yasağına İstanbul Valisi Davut Gül’den açıklama geldi. Vali, kararın eski olduğunu, kendilerinin ise eski kararı hatırlattığını söylerken gerekçelerinden birinde de ‘kadınların huzuru’ bahanesine sığındı. İstanbul Valiliği de, konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

İstanbul’daki açık alanlarda içki tüketiminin yasaklanmasına dair genelgenin kamuoyuna yansıması ardından İstanbul Valisi Davut Gül’den açıklama geldi. Vali Gül, yeni yasak getirmediklerini savundu, karara kadınları gerekçe gösterdi. İstanbul Valiliği de resmi açıklama yaptı.

Yasak kararının büyük tepki toplamasının ardından gazeteci Nevşin Mengü, İstanbul Valisi Davut Gül ile konuştu.

Mengü, Vali Gül’ün açıklamalarını şöyle aktardı:

Sayın Gül, yeni yasak getirmediklerini, mevcut yasaları hatırlattıklarını söyledi.

Vali Gül, yaptığı ilçe ve muhtar ziyaretlerinde bazı kişi ve grupların yüksek düzeyde alkol alarak çevreye rahatsızlık verdiğinin çokça iletildiğini söyledi.

Kadınların da İstanbul'da korkmadan gece geç saatlerde dahi park ve sahillerde rahatsız edilmeden vakit geçirmesinin hakkı olduğunu hatırlattı. Bu genelge ile buna da dikkat çekmek istediklerini belirtti.

🍻İstanbul'da park ve sahillerde içki içmek yasaklandı mı? Elçiye zeval olmaz, Vali ile telefonda konuştum.



🔴İstanbul Valiliğinin park ve bahçelerde içki yasağı getirdiğine ilişkin haberlerle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül ile konuştum. Sayın Gül, yeni yasak getirmediklerini,… — nevsin mengu (@nevsinmengu) August 30, 2023

VALİLİK’TEN RESMİ AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Valiliği’nin resmi internet sitesinde, söz konusu karar hakkında bir basın açıklaması da yapıldı.

“Valiliğimizce alınan alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı bulunmamaktadır.

Bununla birlikte; 17.08.2023 tarihinde yayımladığımız genelgeyle, 4250 sayılı kanunla belirlenen alkol satış ve kullanım alanlarına ilişkin uygulama yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerekliliğini ilgili kurumlara (Kaymakamlık ve Belediyeler) hatırlatmış bulunmaktayız” denen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Valiliği olarak bu hatırlatma genelgesini yayımlamamızda, İlçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan, sosyal medya ve bireysel olarak vatandaşlarımızdan gelen, alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetler etkili olmuştur.

Hatırlatma genelgemizde özetle kanunla belirlenmiş;

- 18 yaş altı çocuklara alkol satışının yapılmaması,

- Ruhsatlı Alkol satışı yapılan Lokanta ve Restoranlar dışında 22.00 – 06.00 saatleri arasında Perakende alkol satışının yapılamayacağı,

- Sarhoşluk sebebiyle halkın huzurunu bozacak şekilde hareket edilmemesi,

- Alkol satışı ve tüketilmesi; ruhsatı bulunan işletmeler dışında yapılmaması. (Park, piknik ve mesire alanları, sahil bandı, plaj vb. alanlarda)

- Bahsi geçen yerlerde emniyet, jandarma ve zabıta birimlerinin etkin denetimleriyle asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan vermemesi

Hususlarında ilgili birimler talimatlandırılmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.