Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı: AfD üç eyalette aşırı sağcı kategorisinde

Anayasayı Koruma Teşkilatı, Thüringen ve Saksonya-Anhalt'tan sonra Saksonya eyaletinde de AfD'yi "şüphesiz" aşırı sağcı olarak nitelendirdi.

BirGün ALMANYA

İslam, Avrupa Birliği karşıtı, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif partisi (AfD), Anayasayı Koruma Dairesi tarafından üç eyalette birden "şüphesiz" Anayasa karıştı örgüt olarak nitelendirildi. AfD2019 Saksonya eyalet seçimlerinde ikinci oyların yüzde 27,5'ini almıştı. Son günlerde yapılan anketler ise aşırı sağcılar Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde yüzde 30 bandı ile Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) önünde, birinci parti olarak gösteriyor.

Anayasayı Koruma Teşkilatı ise AfD'nin Saksonya eyalet örgütünü, "şüphesiz" Anayasa karşıtı amaçları olan aşırı sağcı olarak sınıflandırıldı. AfD Saksonya, Thüringen ve Saksonya-Anhalt'tan sonra bu kategoriye giren üçüncü eyalet teşkilatı oldu. Saksonya Anayasayı Koruma Teşkilatı'na göre AfD politikaları, özgür demokratik düzenin temel ilkelerine, örneğin göç konusunda Anayasa'da yer alan insan onuru güvencesine karşı. Parti "tipik völkisch-milliyetçi pozisyonları"nı temsil ediyor. AfD eyalet teşkilatı ayrıca, aşırı sağcılar ve geçtiğimiz günlerde darbe planladıkları planladıkları gerekçesiyle ev ve işyerlerine baskın yapılan gözaltına alınan ve haklarında soruşturma açılan "Reich vatandaşları" tarafından da düzenli olarak kullanılan yaygın antisemit, çoğunlukla komplocu ideolojik pozisyonları kullanıyor.

ANAYASA KARŞITI HEDEFLER GÜDÜYOR

Karar Cuma günü Dresden'deki Anayasayı Koruma Eyalet Teşkilatı tarafından açıklandı. Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Dirk-Martin Christian Dresden'de yaptığı açıklamada, birkaç yıldır süren yasal incelemelerin AfD eyalet teşkilatının Anayasaya aykırı hedefler güttüğünü "kesin olarak" gösterdiğini belirterek "Kapsamlı bir yasal inceleme sürecinin ardından, AfD'nin Saksonya eyalet teşkilatının bir gözlem nesnesi olarak sınıflandırılması gerektiği sonucuna vardık. Dört yıllık yoğun inceleme sürecinde, özellikle eyalet partisinin ve ilçe derneklerinin üst düzey yetkililerinden ve seçilmiş temsilcilerinden, yani yüksek düzeyde temsiliyete sahip kişilerden çok sayıda beyan ve siyasi talep topladık. Bunlar bir araya getirildiğinde, yerel AfD eyalet teşkilatının Anayasa karşıtı hedefler güttüğünü şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlamaktadır" dedi.

Soruşturma sırasında Saksonya AfD'sinin aşırı sağcı yelpazedeki işbirliği ortaklarının sayısını daha da arttırdığına dikkat çeken Christian, "Şu anda neredeyse tüm ilgili aşırı sağcı aktörlerle yakın bir ağa sahip. Bu açıdan da partinin özgür demokratik temel düzene karşı çabalar yürüttüğüne kesin gözüyle bakılabilir" açıklamasını yaptı.

KULLANDIĞI TERİMLER NAZİLERDEN KALMA

AfD göçle ilgili olarak kökleri nazilere dayanan terimleri kullanıp aşırı sağcı politikanın temel bir markası haline gelen etnopluralizm olarak adlandırılan bir politika izliyor. AfD'ye göre, Alman vatandaşlığının kazanılması yalnızca etnik-biyolojik veya kültürel kriterlere dayanır. Etnopluralizm kaçınılmaz olarak yabancı halkların, yani göçmenlerin ve etnik azınlıkların aşağılanmasını, ötekileştirilmesini ve ayrımcılığa uğramasını beraberinde getiriyor. Christian durumu, "AfD Saksonya tarafından açıkça temsil edildiği şekliyle halk kavramının böylesi ırkçı bir biçiminin kökleri tarihsel Nasyonal Sosyalizm'e dayanmaktadır" diye açıkladı.

Anayasayı Koruma Dairesi daha önce Saksonya'daki AfD'yi dört yıl boyunca, başlangıçta bir test vakası olarak ve Şubat 2021'den bu yana da şüpheli vaka olarak izlemişti. Junge Alternative'in Saksonya Eyalet Birliği olan gençlik örgütü, Nisan ayında kanıtlanmış bir aşırı sağcı hareket olarak sınıflandırılmıştı. Böyle bir kategorizasyon, Anayasayı Koruma Dairesi'nin istihbarat servisi kaynaklarını kısıtlama olmaksızın eyalet derneğinin aşırılık yanlısı faaliyetleri hakkında bilgi toplamak için kullanabileceği anlamına geliyor.

DEMOKRASİNİN BOZULMASINI İSTİYORLAR

Anayasayı Koruma Dairesi'nin raporunda da, AfD'nin eyalet teşkilatının devletin korona karşıtı önlemleri sırasında da Federal Almanya Cumhuriyeti'nin temel siyasi düzenine karşı kışkırtmaya başlattığını gösterdiği belirtilerek "AfD eyalet teşkilatı siyasi durumun objektif bir şekilde tartışılmasıyla değil, demokrasimizin genel olarak bozulmasıyla ilgilenmektedir" deniliyor.