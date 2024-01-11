Alman çiftçilerden uyarı nöbeti

Almanya'da çok sayıda traktör, kamyon ve iş makinalarıyla eksi 10 derecede nöbetlerini sürdüren çiftçiler, Federal Hükümete seslerini duyurmaya çalışıyor.

BirGün BERLİN

Almanya'da çiftçilerin Federal Hükümete yönelik protesto eylemleri aralıksız devam ediyor. Eylemleriyle ülkenin dört bir yanında varlıklarını hissettiren çiftçilere nakliyaciler de destek veriyor. Çiftçiler Baṣkent Berlin'de Brandenburger Tor önüne kadar uzanan 17. Juni Caddesi'ni trafiĝe kapatarak uyarı nöbetine baṣladı.

Çiftçiler, nöbet eylemini 15 Ocak Pazartesi tarihinde yapılacak büyük mitinge kadar sürdüreceklerini belirttiler. Eylemin sona erdirilmesi konusunda bir tarih belirlemediklerini vurgulayan çiftçiler, “Eylemin ne zaman sonuçlanacağı hükümetin tavrına bağlı. Yaşadığımız koşullarda çiftçilerin devlet desteği olmadan yaşama olanağı yok. Savaşın faturası bizlere çıkarılıyor. Bunun faturasını ödemek zorunda değiliz. Savaşta insanlar ölüyor. Bizler insanların yaşaması için çalışıyoruz. Ölüm değil yaşam dedesteklenmelidir" dediler.

Çok sayıda traktör, kamyon ve iş makinalarıyla eksi 10 derecede nöbetlerini sürdüren çiftçiler, yaktıkları ateşlerin yanında müzik eşliğinde dans ederek ısınmaya çalışıyorlar.

Eylemciler çevreden gelen insanlar tarafından da ziyaret edilerek destekleniyor. Sıcak içecekler ikram edilerek soğuğun etkisi kırılmaya çalışılıyor.

ÇİFTÇİLER NE İSTİYOR

Çiftçiler SPD, Yeṣiller ve FDP’den oluṣan Federal Hükümetten, tarımsal dizel sübvansiyonunu kaldırılmaıl ve araç vergisi muafiyetini sonlandırma planını tamamen geri almasını istiyor.

Çiftçileri destekleyen nakliyeciler de hükümetten otoyol ücretlerini azaltmasını, köprü ve yolları modernize etmesini talep ediyor.