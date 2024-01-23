Alman demiryollarında 6 günlük tarihi genel grev

Dış Haberler

Almanya'da demiryolları çalışanları yarından itibaren altı günlük greve gidiyor. Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn (DB) ile makinistler sendikası GDL arasında toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması, ülke tarihinin en uzun süreli demiryolu grevine yol açtı.

Makinistleri greve çağıran GDL, grevin salıyı çarşambaya bağlayan gece 02.00'de başlayacağını ve Pazartesi akşam saat 18.00'e kadar süreceğini duyurdu. Toplam 136 saat sürecek grev, 2015 yılı Mayıs ayında makinistlerin gerçekleştirdiği 127 saatlik grevin rekorunu kırmış olacak.

DW'deki habere göre yük taşımacılığında ise grevin bu akşamdan başlaması ve Pazartesi 18.00'de sona ermesi planlanıyor. Yük taşımacılığındaki grevde ise 144 saat ile, 2015'teki 138 saatlik grevi geride bırakmış olacak. DB ile GDL arasındaki son toplu sözleşme görüşmeleri Kasım ayı başında başlamıştı. Yarın başlayacak grev, görüşme sürecinde gidilen dördüncü iş bırakma eylemi olacak.