Alman hava yolu şirketi İran ve Lübnan seferlerini iptal etti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Tahran ve Beyrut'a uçuşlarını 30 Nisan'a kadar iptal etti.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, İran'ın başkenti Tahran ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşlarının 30 Nisan'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Tahran ve Beyrut'a uçuşların 30 Nisan'a kadar iptal edildiği, bu tarihe kadar İran hava sahasının da şirket tarafından kullanılmayacağı bildirildi.

Açıklamada, Lufthansa'nın Orta Doğu'daki güvenlik durumunu sürekli izleyerek değerlendirdiği, yetkililerle yakın temas halinde olduğu vurgulandı.

Şirket, daha önce 18 Nisan'a kadar Tahran ve Beyrut'a uçuşlarını iptal etmişti.