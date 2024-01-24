Alman makinistler 6 günlük demir yolu grevine başladı

Almanya 6 günlük demir yolu grevine hazırlanıyor. İş bırakma eylemi yük trenlerinde bugün yerel saat ile 18.00'de, yolcu trenlerinde ise 24 Ocak saat 02.00'de başlayacak. Grevin 29 Ocak saat 18.00'de sona ermesi planlanıyor.

Almanya, Alman Makinistler Sendikası (GDL) tarafından yarın başlayıp 29 Ocak Pazartesi gününe kadar sürecek büyük greve hazırlanıyor.

GDL, Alman Demiryolları (DB-Deutsche Bahn) ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından son 3 ay içinde dördüncü kez grev kararı almıştı.

İş bırakma eylemi yük trenlerinde bugün yerel saat ile 18.00'de, yolcu trenlerinde ise 24 Ocak saat 02.00'de başlayacak. Grevin 29 Ocak saat 18.00'de sona ermesi planlanıyor.

Alman Demir Yolları, altı günlük grev süresince ülke çapındaki tren ağında büyük aksaklıklar yaşanacağı uyarısında bulundu.

Alman Demir Yolları'ndan (DB) yapılan açıklamada, DB’nin GDL’nin bir sonraki grevine hazırlandığı hatırlatılırken "GDL’ye bağlı makinistler, 24 Ocak 2024 Çarşamba gününden 29 Ocak 2024 Pazartesi gününe kadar grevde olacak. Bu durum, bu süre zarfında DB’nin uzun mesafe, bölgesel ve S-Bahn hizmetlerinde büyük aksamalara yol açacak. Acil durum tarifesi, DB'nin uzun mesafe, bölgesel ve S-Bahn hizmetlerinde yalnızca çok sınırlı tren seferleri sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

EN UZUN GREV

DB’nin birkaç gün içinde bölgesel ulaşımda önemli kısıtlamalar beklediği ifade edilen açıklamada, GDL’ye müzakere masasına dönmesi için bir kez daha çağrıda bulunuldu.

Yeni grev, Alman Demir Yolları ile GDL arasındaki ücret anlaşmazlığına yönelik son 3 ay içindeki dördüncü ve bugüne kadarki en uzun grev.

Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyor. GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35'e düşürülmesini istiyor.

Alman Demir Yolları ise makinistlerin maaşlarına ağustostan itibaren ortalama yüzde 4,8 ve Nisan 2025'ten itibaren yüzde 5'lik artış önerdi. GDL, bu teklifi kabul etmedi.

Aynı zamanda, Alman Demir Yolları çalışma saatleri konusunda esneklik teklif ederek, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini reddediyor. Bunun yanında, Alman Demir Yolları, şu ana kadar vardiyalı çalışanlara çalışma saatlerinde bir saatlik bir azaltma öngören isteğe bağlı bir model önerdi.

Alman Makinistler Sendikası (GDL) Başkanı Claus Weselsky, Alman Demir Yolları'nın teklifini kabul etmeyerek, müzakereye istekli olmadığını, bu nedenle grevin "yasal, orantılı” olduğunu savundu.

ALMAN İŞ DÜNYASI ENDİŞELİ

Almanya sanayi üretiminde düşüş gibi zayıf makroekonomik veriler, alışılmışın dışında yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve koalisyon hükümetine yönelik eleştirilerle karşı karşıya kalırken, ülke çapındaki uzun demir yolu grevinin ekonomik sorunları artıracağına işaret ediliyor.

Söz konusu grevin sanayi için de önemli kısıtlamalar getirmesi bekleniyor. Özellikle yüksek oranda demir yolu taşımacılığı yapan otomotiv gibi sektörler yeniden planlama yapmak zorunda kalabilecek.

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) GDL’nin altı günlük demir yolu grevinin Almanya ve Avrupa'daki taşımacılığı ve dolayısıyla Alman otomotiv endüstrisindeki şirketleri zorlayacağına vurgu yapıyor.

Alman Kimya Sanayi Birliği (VCI), şirketlerin lojistik hizmet sağlayıcılarıyla birlikte hemen esnek çözümler geliştirdiğini belirterek, bunun demir yolu lojistiğindeki kısıtlamaları ve gecikmeleri ancak kısmen telafi edebileceği kanaatinde.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IWKöln) ise demir yolu grevinin ekonomik üretimde günde yaklaşık 100 milyon avroluk kayba yol açacağını duyurdu.

IWKöln uzmanlarından Michael Groemling, Kızıldeniz'deki durum nedeniyle diğer ulaşım yollarının da kesintiye uğradığı göz önüne alındığında, son grevin kısa sürede 1 milyar avroluk zarara yol açabileceği uyarısını yaptı.

Groemling, Alman ekonomisinin zaten durgunluk içinde olduğunu belirterek,"Bir şeyler mayalanıyor. Bu durum (ekonomideki durgunluk) şimdi daha da kötüleşmekle tehdit ediyor" ifadesini kullandı.

Commerzbank’ın başekonomisti Joerg Kraemer ise grevin taşımacılık sektörüne günde 30 milyon avroya mal olabileceğini hesaplayarak, fabrikaların tedarik sorunları nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kalması halinde çok daha fazla zararın ortaya çıkabileceğini ifade etti. Kraemer, makinistlerin grevinin Almanya'nın bir iş yapma merkezi olarak zaten zedelenmiş olan imajını daha da kötüleştirdiğini de belirtti.

Ülkede bazı siyasetçiler gelecekte bu tür grevlerin önlenmesi için yasaların sıkılaştırılması çağrısında bulundu.