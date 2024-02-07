Alman metal grubu Accept, Türkiye'ye geliyor

Almanya'da 1976 yılında kurulan heavy metal müzik dünyasının önemli gruplarından Accept, 17 Ekim gecesi İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.

Alman heavy metal grubu Accept, 17 Ekim 2024'te İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor.

1976 yılında Almanya'da kurulan grup 2024'ün Nisan ayında yayınlayacaklarını duyurdukları yeni albümleri Humanoid'in turnesi kapsamında İstanbul'a gelecek olan Accept, KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

1976 yılında Almanya'nın Solingen kentinde kurulduğundan bu yana heavy metalin temel taşlarından biri olan grubun 'Metal Heart' ve 'Restless & Wild' gibi klasik parçaları, dijital platformlarda da bir milyardan fazla dinlendi.

2010 senesinde de ülkemizde performans sergileyen Accept, 17 Ekim Perşembe günü Epifoni organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak.

Konserin biletleri 12 Şubat Pazartesi günü satışa çıkacak.