"Alman militarizmi yeniden canlandırılıyor"

Almanya Baṣbakanı Scholz'un gerici-militarist bir "geri dönüş" ilan ettiğine dikkat çeken Güvenlik Konferansı'na Karşı Eylem İttifakı'ndan Markell Mann, Federal Hükümetin "Geri dönüş" politikasıyla devletin tüm sosyal harcamalarını baltalayıp bunun yerine mümkün olduğunca çok askeri bütçeye kanalize ettiğini; ek olarak da, nüfusun "savaşa uygun" hale getirileceğini söyledi.

Marko Dejanovic- Suzan Şönger/ MÜNIH

Alman Komünist Partisi (DKP) üyesi ve Güvenlik Konferansı'na Karşı Eylem İttifakı'ndan Markell Mann ile konuştuk.

Önümüzdeki Cumartesi günü Güvenlik Konferansı'nın (SIKO) 60. yıldönümü. SIKO Başkanı bu vesileyle en azından kendi ortakları arasında diyalog arzusunu vurguluyor. NATO SIKO'ya karşı eylem ittifakı bu tarihi nasıl görüyor?

Alman hükümeti ve bu özel konferansa başkanlık eden Büyükelçi Heusgen, konferansı bir diyalog ve barış forumu olarak sunmaya çalışıyor. Ancak "Güvenlik Konferansı" adı, tarihçesinin de gösterdiği gibi aldatıcıdır: İlk güvenlik konferansı "Wehrkundetagung" adı altında düzenlenmiş ve eski bir Wehrmacht subayı tarafından organize edilmişti. Alman silah endüstrisi, aynı endüstrinin faşist zorbalığıyla dünyayı boyunduruğu altına almasından sadece birkaç yıl sonra kendisini "dostlar arasında bir dost" olarak sunabildi ve Federal Almanya Cumhuriyeti'nin yeniden silahlanmasını teşvik edebildi.

O zamandan bu yana Münih Güvenlik Konferansı'nın militarist karakterinde çok az değişiklik oldu. Bu karakter konferansın düzenlendiği Münih'te de kendini göstermektedir. Almanya'nın en büyük altı savunma şirketinden üçü ve Alman kimya endüstrisinin bir kısmı burada yerleşiktir. Bu şirketler Kore Savaşı için Alman mühimmatını satarak 1950'lerdeki sözde "Alman ekonomik mucizesini" mümkün kılmış ve böylece Alman militarizminin yeniden canlanmasına katkıda bulunmuşlardır.

Bugün de Siko, Alman savunma sanayii için silah anlaşmaları, sözleşme görüşmeleri ve imaj geliştirmeden ibaret. İki yıl önce Şansölye Scholz gerici-militarist bir "geri dönüş" ilan etti. Bu, bu yılki SIKO için belirleyici olacak. "Geri dönüş" politikasıyla hükümet, devletin tüm sosyal harcamalarını baltalıyor ve bunun yerine mümkün olduğunca çok askeri bütçeye kanalize ediyor. Buna ek olarak, nüfus "savaşa uygun" hale getirilecek. Bu genel militarizasyon tüm yerleşik partiler tarafından desteklenmektedir. Örneğin geçtiğimiz yıllarda Münih Belediyesi aynı zamanda gerçekleşen barış konferansını finanse etti. Artık zaman değiştiği için bu yılki finansman geri çekildi.

Göçmen toplumu Almanya'da sağcı ve faşist partilerin yükselişini büyük bir endişeyle izliyor. Her geçen gün ırkçılık daha da belirginleşiyor, Avrupa sınırları daha da sıkılaşıyor ve pek çok göçmen hayatlarından endişe ediyor. NATO-SIKO'ya Karşı Eylem Birliği'nin bu konudaki tutumu nedir ve Almanya için Alternatif'e karşı yapılan büyük protestolar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Münih'te 250.000'den fazla insan kısmen faşist olan AfD'ye ve onun sınır dışı etme planlarına karşı bir araya geldi. Göstericilerin çoğu ilk kez sokaktaydı ve ırkçı kışkırtıcılara karşı öfkeliydiler. AfD'ye karşı bu büyük seferberlik dalgası memnuniyetle karşılanmalıdır. Ancak NATO Güvenlik Konferansına karşı bir eylem ittifakı olarak, gerici siyasetin ırkçı bölünme ve militarist savaş politikalarına odaklandığını da biliyoruz. Bu nedenle bu kitlesel protestolarda savaş konferansına karşı eylemlerimizi tanıtıyoruz.

Filistinli dostlarımız "sağa karşı" düzenlenen büyük mitingde saldırıya uğradı ve organizatörler müdahale etmedi. Sağa karşı sokağa çıktığını iddia edenlerin, savaş ve baskı meşrulaştırıldığında görmezden gelmelerini eleştiriyoruz. Şimdiye kadar sadece solcu aktivistleri kriminalize edenlerin AfD'nin yasaklanması çağrısında bulunmasını eleştirmek de aynı derecede önemlidir. Almanya'da şu anda Mainz ve Münih'te olduğu gibi sol görüşlü aktivistler mesleklerinden men edilmekte ve Kuzey Almanya'daki bazı davalarda görüldüğü üzere savaş karşıtları fikirleri nedeniyle mahkemeye çıkarılmakta ve cezai kovuşturmaya tabi tutulmaktadır.

Şunu vurgulamak isterim: AfD'nin mevcut politikaya karşı görünürde bir muhalefet olarak sahneye çıkabileceği sosyal zemin, iktidar partileri tarafından yapılan büyük sosyal kesintilerle karakterize edilmektedir. Sosyal programlara giderek daha az para harcanıyor, uygun fiyatlı konut eksikliği var ve ücretler yetersiz. Rusya'nın yaptırımları ve Alman hükümetinin bütçeyi dondurması nedeniyle satın alma gücünde yaşanan enflasyon, daha fazla silahlanma lehine kesinti politikasına verilen önceliğin bir ifadesidir. Bu nedenle, bu ülkede giderek daha az sayıda insanın, özellikle de Almanya'nın doğusundaki geniş kesimler ve gençler arasında, hükümetleri tarafından temsil edildiklerini hissetmeleri şaşırtıcı değildir. Bu nedenle protestolarımızla, somut politikalarına bakılırsa kendisi de sağcı bir hükümet olan mevcut Alman hükümetinin sosyal kesintilerine ve savaş politikalarına karşı gerçek bir muhalefet sunmak istiyoruz. Dolayısıyla bizim protestomuz hakim savaş politikasına karşıdır ve bu nedenle de bizim için nettir: faşistlerin bizim protestomuzda yeri yoktur. Kendimizi ittifak konsensüsümüz içinde konumlandırıyoruz. "Anti-faşist bir temelde" çalışıyoruz ve "milliyetçi, militarist, etnosentrik, ırkçı, homofobik, anti-Semitik veya sağ popülist İslamofobik içeriğe kararlılıkla karşı çıkıyoruz.

Protestolar birkaç yıldır devam ediyor. Demografik bir değişim tespit edebiliyor musunuz ve 2022'de Ukrayna'da savaşın tırmanması protestoları nasıl etkiledi?

Alman emperyalizminin saldırgan rolünün genişlemesiyle birlikte SIKO da daha önemli hale geldi. Bu nedenle protestoların en yoğun olduğu dönem 2000'li yılların başında, ikinci Irak savaşının yaşandığı dönemdi.

Temel barış politikası ve anti-faşist konsensüs "Artık savaş yok! Bir daha asla faşizm!" şeklindeki temel barış politikası ve anti-faşist konsensüs, Yugoslavya'daki savaşla birlikte kırmızı-yeşil hükümet tarafından bozuldu, ancak yine de pek çok insanın kalbinde ve zihninde sağlam bir şekilde yer etti. Son on beş yılda giderek artan militarizasyonla birlikte, Alman ordusu genç neslin zihinleri için savaşmaya başlarken, klasik barış hareketi yaşlandı ve gençlere hitap etmekte zorlandı. Ancak Şubat 2022'de Rusya'nın saldırısı sonucunda Ukrayna'da savaşın tırmanmasına verilen tepkinin tersine dönmesi, birçok insana barış hareketinin yıllardır neye karşı uyarıda bulunduğunu açıkça gösterdi. Egemen sistemin her krizinde saflarımızda kafa karışıklığı yaratıldığı gibi, yerleşik solun bazı kesimlerinin de militarizm pozisyonlarına geçtiği doğrudur. Öte yandan barış hareketinin geniş kesimleri, kapitalizmin savaşı bir bulutun yağmuru taşıması gibi içinde taşıdığını biliyordu ve biliyor. Kâr sistemi sürekli rekabet ve genişleme gerektirir ve bunu başarmak için de askeri güç kullanır. Bu gerçek, kendileri silahlanma ve savaş vurguncularına ait olmayan pek çok kişi tarafından anlaşılmaktadır. Bu gerçeği açıkça ifade ederek, Alman tarihinin anti-faşist ve anti-militarist derslerinin önemli olduğu birçok insandan onay alıyoruz. Birçoğu, Alman hükümetinin savaş politikasını sadece hafifçe eleştiren sendikalarına ya da siyasi partilerine karşı öfke ve kızgınlık duyuyor. Bu nedenle, savaş konferansına karşı çeşitli protesto biçimlerimizin bir parçası olarak bu yıl önceki yıllardan daha fazla insanı harekete geçirmeyi umuyoruz.

Bildiğiniz gibi NATO SIKO'ya karşı eylem ittifakı sol ve diğer ilerici güçlerden oluşan bir ittifak. Peki önümüzdeki hafta sonu yapılacak protesto için solun perspektifi nedir?

Başta da belirttiğimiz gibi, sözde Güvenlik Konferansı, Alman dış politikasının saldırgan hırslarını normalleştirerek ve Alman savaş malzemelerinin satın alınmasına yönelik sözleşmeler imzalayarak Alman toplumunun ideolojik olarak daha da militarize edilmesi amacını gütmektedir. Ancak artık toplumun büyük bir kesiminin Ukrayna ve İsrail gibi savaş bölgelerine silah sevkiyatına karşı olduğunu ve Almanya'nın diplomatik angajmanından yana olduğunu biliyoruz. Bu sessiz çoğunluğa, diğerlerinin yanı sıra, bu hafta sonu protesto biçimlerimizle seslerini yükseltme fırsatı sunmak istiyoruz. Alman medyasından silahlanma ve savaş politikalarına alternatif olmadığı izlenimini edinen Almanya'daki ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara, bu militarist-gerici gidişata karşı bir hareket olduğunu göstermek istiyoruz.

17 Şubat Cumartesi günü saat 13:00'te Münih Karlsplatz/Stachus'ta. Bilgi için: www.antisiko.de