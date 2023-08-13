Alman milletvekili Türkiye'de gözaltına alındı

3 Ağustos tarihinde, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra gözaltına alınıp bir süre sonra serbest bırakılan Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut, "Hakkımda yakalama kararı çıkartarak beni sindiremeyeceksiniz" dedi.

Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut 3 Ağustos tarihinde, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra gözaltına alındı. Akbulut Alman Dışişleri Bakanlığı'nın araya girmesi üzerine serbest bırakıldı.



DW Türkçe'nin haberine göre; Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut'un, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Antalya Havalimanı'nda bir süreliğine gözaltına alındığı öğrenildi.

Uçağı 3 Ağustos tarihinde saat 15 sularında Antalya Havalimanı'na inen Akbulut, pasaport kontrolü sırasında milletvekili olduğunu belirtmesine rağmen gözaltına alındı.

Hakkında "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Akbulut, birkaç saat süreyle havaalanında tutuldu.

Ardından karakola götürülen ve sağlık kontrolünden sonra Savcılığa çıkarılan Akbulut, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın araya girmesiyle gece saat 23 sularında salıverildi. Akbulut'a hakkındaki "davanın silindiği ve yakalama kararının kaldırıldığı" açıklandı.

Soruşturmanın Akbulut'un sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve konuşmalar nedeniyle, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatıldığı öğrenildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung konuyla ilgili haberinde Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Antalya Konsolosluğu'nun Akbulut'la yakın iletişim halinde olduklarını yazdı. Gazete Alman hükümetinin "üst düzeyde farklı kanallardan" olaya müdahil olduğunu ve Türkiye Adalet Bakanlığı'nın da devreye girdiği kaydetti.

Medyada çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Akbulut, "Bu olay, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı olmadığını bir kez daha gösterdi. Ama endişelenmeyin! Hakkımda yakalama kararı çıkartarak beni sindiremeyeceksiniz" dedi.

Kayseri doğumlu olan Akbulut, 2017 yılından beri Sol Parti Federal Milletvekili ve Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun da üyesi.

Federal Meclis'te göçmen haklarıyla ilgili çalışmalarıyla bilinen Akbulut, Mayıs 2022'de PKK'nın Almanya'da faaliyet yasağının kaldırılması yönünde mecliste önerge vermişti. Almanya'da 1993'ten beri yasaklı olan PKK, 2002'den beri de Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde bulunuyor.

