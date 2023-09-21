Alman ordusuna çocuk hakları ihlali suçlaması

“18 yaşından küçükler asla! Bundeswehr’de Reşit Olmayanlar Olmasın” adlı ittifakın sözcüleri, Alman Ordusu’nun (Bundeswehr) reşit olmayanları askere almasıyla ilgili “Bu çocuk haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine yol açıyor. Bu kabul edilemez” açıklamasını yaptı.

BirGün FRANKFURT

Almanya’da “18 yaşından küçükler asla! Bundeswehr’de Reşit Olmayanlar Olmasın” adlı ittifak, 20 Eylül Dünya Çocuk Günü’nde Federal Hükümetin yarı dönemine dair açıklamalarda bulundu. İttifakın açıklamasında, koalisyon sözleşmesinde “Silahlı kuvvetlerde eğitim ve hizmetin reşit askerlerle yapılması gerektiği” belirtilmesine rağmen, Alman Ordusu’nun 2022 yılında 327’si kız olmak üzere reşit olmayan bin 773 askeri silahaltına aldığına dikkat çekildi. Bu rakamlar bir önceki yıla göre yüzde 43’lük bir artış ve son beş yılın en yüksek rakamı demek. Açıklamaya göre yeni alınan erkek ve kadın askerlerin neredeyse yüzde 10’u 2022 yılında reşit olmayanlardan oluşuyor.

BM Çocuk Hakları Komitesi de, Almanya’daki çocuk haklarının durumunun gözden geçirilmesi sürecinin ardından bu ülkeyi sert bir şekilde eleştirmiş ve hem orduda kaza, psikolojik hasar, cinsel istismar ve diğer şiddet biçimleri riskinin yüksekliği hem de bu tür vakaların sık sık gerçekleşmesi nedeniyle, reşit olmayan kadın ve erkek askerlerin askere alınmasının acilen durdurulması çağrısında bulunmuştu.

ÇOCUK HAKLARI CİDDİ ŞEKİLDE İHLAL EDİLİYOR

“Asla 18 yaş altı!” ittifakının sözcüsü, Eğitim ve Bilim Sendikası’ndan (GEW) Martina Schmerr, “İttifakımız Savunma Bakanı Pistorius’a, koalisyon sözleşmesinde öngörüldüğü ve partisi SPD ile BM Çocuk Hakları Komitesi’nin uzun yıllardır talep ettiği gibi, askere alınma yaşını 18’e yükseltmesi çağrısında bulunuyor. Orduda reşit olmayanlara yer yok” dedi.

“18 yaşından küçükler asla!” ittifakının sözcüsü, çocuk hakları örgütü terre des hommes’dan Ralf Willinger de “Bundeswehr, korunmaya muhtaç reşit olmayan erkek ve kız çocukları askere almak pahasına personel sorunlarını hafifletmeye çalışıyor. Bu çocuk haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine yol açıyor. Bu kabul edilemez. Dünya çapında 150’den fazla ülke, kadın ve erkek asker alımında uluslararası 18 yaş standardına uyuyor. Almanya’nın da aynı şeyi yapmasının zamanı geldi” ifadelerine yer verdi.

OKULLAR SİVİL ALAN OLARAK KALMALI

Eğitim sendikası GEW’den Martina Schmerr ise, genç subayların ve ordunun “kariyer danışmanlarının” eğitim kurumlarında büyük bir artışla daha fazla görevlendirilmesiyle ilgili “Rusya’nın saldırı savaşı pek çok şeyi değiştirdi. Ordu, giderek artan bir reklam bütçesiyle toplumun daha fazla alanında kendini göstermeye başladı. Okulların genç subaylara açılması gerektiği yönündeki sesler de artıyor. Ancak okullar, çocuklar ve gençler için korunaklı ve sivil bir alan olarak kalmalıdır” dedi

BUNDESWEHR: GENÇ ASKERLER GÖREVE GÖNDERİLMEZ

En erken başlangıç yaşının 17 olduğunun altını çizen Alman ordusu yetkilileri, “Bundeswehr’in 17 yaşındaki erkek ve kadın askerleri prensip olarak görevlere gönderilmez. Ateşli silahları sadece eğitim ve öğretim amacıyla kullanabilirler. Kışlalarda nöbet tutma görevi verilmez, zira burada ateşli silah kullanma olasılığı düşük olsa da bu ihtimal göz ardı edilemez. Bundeswehr’in genç askerleri, silah kullanımının uygulandığı eğitim merkezlerinde üstlerinin özel koruması ve ek gözetimi altındadır.

Bu hükümlerle Federal Almanya Cumhuriyeti, 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmektedir” açıklamasını yaptı. Açıklamada 2022 yılında askere alınan 18 bin 776 kişiden bin 773’ünün 18 yaşını doldurmadığı bilgisi de yer aldı.

“18 Yaş Altı Asla! Bundeswehr’de 18 yaşından küçüklere yer yok” ittifakı, barış inisiyatifleri, insan hakları örgütleri, kilise ve sendikaların da olduğu pek çok kuruluş tarafından destekleniyor.