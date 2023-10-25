Almanya, 3 ülke için uyguladığı sınır kontrollerini uzatacak

Almanya, Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında uyguladığı kontrolleri 20 gün daha uzatacak.

Almanya hükümeti, Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında uyguladığı kontrolleri 20 gün daha uzatacağını açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, komşu ülkeler Polonya, Çekya ve İsviçre yetkilileriyle görüştüklerini bildirdi.

Faeser, sınırdaki kontrollerin şimdilik 20 gün uzatılacağını ifade etti.

SÜRE DAHA DA UZATILABİLİR

İlerde duruma göre kararın yeniden gözden geçirileceğini aktaran Faeser, "Daha sonra bu sürenin 3 ay uzatılıp uzatılmayacağı düşünülecek" dedi

Almanya, 16 Ekim’de AB Komisyonuna, Polonya, Çekya ve İsviçre ile olan kara sınırlarında insan kaçaklığı suçlarıyla daha fazla mücadele etmek ve düzensiz göçü sınırlamak amacıyla 10 gün geçici sınır kontrollerinin yapılacağını bildirmişti.

Almanya hükümeti, 2015’ten beri Avusturya sınırında yapılan sınır kontrollerinin süresinin de 12 Kasım’dan itibaren 6 ay uzatılacağını aktarmıştı.