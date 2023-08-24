Almanya, çifte vatandaşlık hakkını kolaylaştıran yasa tasarısını onayladı

Almanya’da yeni Vatandaşlık Yasası, hükümet tarafından kabul edildi. Vatandaşlığa geçmek için istenen "yasal ikamet süresi" 8 yıldan 5 yıla indirilecek. Çalıştığı alanda veya eğitiminde başarılı olmak, gönüllü çalışmalar yapmak gibi, Almanya’daki yaşam şartlarına uyum sağlamak için özel çaba gösterenlerde bu süre 3 yıla düşebilecek.

Almanya’da Bakanlar Kurulu, çifte vatandaşlık imkanını herkese tanıyan ve Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştıran yasa tasarısına onay verdi.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu" adını taşıyan tasarıyla, daha önce sınırlı sayıda ülke vatandaşına uygulanan çifte vatandaşlık hakkı, herkese yönelik genişletilecek.

Tasarının Federal Meclis’ten geçmesi durumunda ayrıca yabancıların Alman vatandaşlığına kabul edilmesi için gerekli şartlar da hafifletilecek.

Buna göre vatandaşlığa geçmek için istenen "yasal ikamet süresi" 8 yıldan 5 yıla indirilecek.

Çalıştığı alanda veya eğitiminde başarılı olmak, gönüllü çalışmalar yapmak gibi, Almanya’daki yaşam şartlarına uyum sağlamak için özel çaba gösterenlerde bu süre 3 yıla düşebilecek.

İş yerinde veya eğiminde başarılı olanlar, ülkede gönüllü çalışmalar yapanlar gibi konularda çaba sarf edenler için bu süre 3 yıla düşürülebilecek.

Alman vatandaşlığına geçiş koşulları arasında, Almanya’nın özgürlükçü toplum değerleri ve yasalarının benimsenmesi ve kişinin, kendisi ve ailesinin geçimini sosyal yardımlar almadan sağlayabilmesi de yer alıyor.

Yahudi düşmanı, ırkçı, yabancı düşmanı veya başka insanlık dışı eylemelerde bulunanlar Alman vatandaşlığına alınmayacak.

Ayrıca çok eşli olanlar veya anayasada yer alan kadın-erkek eşitliğine aykırı davrananlar da vatandaşlığa alınmayacak.



Çifte vatandaşlığa imkan veren tasarıda, çoklu vatandaşlıklara da imkan tanınacak.

Aynı zamanda yabancı bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin Alman vatandaşlığını kaybedeceği yönündeki düzenleme de ortadan kalkacak.

ALMANYA'DA DOĞAN ÇOCUKLAR ALMAN VATANDAŞI OLACAK



Ebeveynlerden birinin 5 yıl Almanya’da yasal olarak ikamet etmesi durumunda ülkede doğan yabancı çocuklar Alman pasaportu alabilecek.

Ayrıca çocuklar ebeveynlerinin vatandaşlığını da koruyarak çifte vatandaş olabilecek.

Tasarıda, İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974’e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Batı Almanya) ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990’a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyet’ine (Doğu Almanya) gelen işçiler için özel bir düzenleme yer alıyor.

"MİSAFİR İŞÇİLER" İÇİN ÖZEL DÜZENLEME



Tasarıda, İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974’e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Batı Almanya) ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990’a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyet’ine (Doğu Almanya) gelen işçiler için özel bir düzenleme yer alıyor.

Buna göre bu kişiler için Alman vatandaşlığına geçişteki yazılı sınav zorunluluğu kaldırılacak. Misafir işçi olarak adlandırılan kişilerin, başlangıçta sadece çalışmak amacıyla geçici olarak Almanya’da kalacakları öngörüldüğünden bu kişilerin geçmişte dil ve entegrasyon kursu alamadıkları, bu nedenle vatandaşlığa alınma sınavından muaf tutulacağı belirtildi.

VATANDAŞLIK TÖRENLE VERİLECEK



Tasarıda Alman vatandaşı olanlara belgeleri törenle verilecek. Burada mümkün olduğunca Almanya’nın sembollerinin kullanılması öngörülüyor.

Yasa tasarısını Berlin'de tanıtan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, söz konusu düzenlemenin mevcut hükümetin en önemli reformlarından biri olduğunu ve bunu uygulamaya koymaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, modern bir yasa çıkaracaklarını belirtti.



Faeser, uzun süredir Alman toplumunun bir parçası olan insanların, ülkeyi şekillendirmesini istediklerini aktararak, "Göçmenler artık kimliklerinin bir kısmından vazgeçmeye zorlanmayacak. Dolayısıyla gecikmiş bir paradigma değişimini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Geçmişte vatandaşlık yasasıyla ilgili çoğu zaman dışlama ve ön yargılar çerçevesinde tartışmalar yapıldığını anımsatan Faeser, “Bu tartışmalar uzun süre ülkede yaşayan ve bizim refahımıza katkı sağlayan insanların üzerinden yapıldı. Bu tartışmalar yüzünden bu insanların topluma ait olmasına izin verilmedi. Bunu şimdi değiştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Faeser, Alman ekonomisin de bu yasaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “En iyi beyinler için küresel bir rekabetin içindeyiz. Pek çok alanda vasıflı çalışanlara ihtiyacımız var. En iyi beyinleri gelecekte toplumumuzun bir parçası haline getirebilirsek kazanabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yasa tasarısının gelecek aylarda Federal Meclis'te (Bundestag) onaylandıktan sonra yasalaşması öngörülüyor.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre Almanya’da 12 milyondan fazla kişi, yabancı vatandaşlığına sahip. Bunların yaklaşık 5,3 milyonu ülkede en az 10 yıldan beri ikamet ediyor.

2022 yılında 168 bin 545 kişi Alman vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulundu.

***

Yeni Vatandaşlığın şartları



Yıl sonuna kadar yasalaşması beklenen hükümet yasa taslağının önemli maddeleri şöyle:

1.Çifte vatandaşlık: İnsanlar köken vatandaşlığından çıkmadan Alman vatandaşı olabilecek. Eskiden bu ancak istisnai hallerde mümkünde. Bu nedenle Türkler'in bir çoğu Alman vatandaşlığını alamadı. Gizlice Türk vatandaşlığını alan bir çok Türk de Alman vatandaşlığını kaybetti. Bunlar, yasa onaylandıktan sonra yeniden Türk vatandaşlığını alabilecek.

2.Seçme mecburiyeti: 2020 yılı başında yürürlüğe giren değişiklikle, Türk ana-babadan Almanya'da doğan çocuklara, geçici ve sınırlı Çifte Vatandaşlık veriliyordu. Türk çocukların en geçe 23 yaşında, Alman ya da Türk pasaportundan birine karar vermesi isteniyordu. Bu saçmalık da kalkıyor.

3.Sekiz yerine beş yıl: Vatandaşlığa geçiş için Almanya'da sekiz yıl yaşama şartı yumuşatıldı ve beş yıla indirildi. Böylece, Almanya'daki neredeyse tüm Türkler'in Alman vatandaşlığı hakkı doğdu. Yeni gelenler de, eğer işinde başarılıysa ve Almanca biliyorsa üç yıl içinde Alman vatandaşlığını alabilecek.

4.Kadın- erkek eşitliğine inanmayana yok: Vatandaşlığa almada dil ve sürenin dışında, özgür demokratik düzene bağlılığa bakılacak. Kadın-erkek eşitliğine inanmayana, çok eşliye vatandaşlık verilmeyecek. İnsan onuruna aykırı davranan vatandaş olamayacak. Irkçı ya da Yahudi karşıtı görüşleri olanlar, insanlık dışı eylemlerde bulunanlar vatandaş olamayacak.

5.Dijital ortamda bilgi alınacak: Vatandaşlığa geçiş öncesi yapılacak güvenlik soruşturması hızlanacak ve dijital ortamda yapılacak. Bununla ilgili makamlar sonradan belirlenecek.

6.Kendi geçimini sağlayabilme: Vatandaşlığa geçecek kişinin, kendisinin ve aile üyelerinin geçimini sağlaması diğer bir önkoşul. Sosyal yardım alanlar, devlet yardımları ile geçinenler vatandaş olamayacak.

7.Birinci kuşağa kolaylık: Birinci kuşak Türkler de, vatandaşlık şartları daha da yumuşatılacak. Bunlarda dil şartı aranmayacak ve hemen vatandaşlığa kabul edilecekler. Kamuya açık vatandaşlığa alınma törenleri de yapılacak ve halkın bütünleşmesi sağlanacak.