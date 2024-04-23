Almanya Cumhurbaşkanı; Ekrem İmamoğlu, Gül ve Bakan Ersoy’u yan yana getirdi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in de katıldığı Alman Büyükelçiliğine ait yazlık Tarabya rezidansındaki davette, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bakan Nuri Ersoy katıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Türkiye’yi ziyaret etmesiyle dün Alman Büyükelçiliği’ne ait yazlık Tarabya rezidansında davet verildi. Steinmeier burada döner kesti.
Davette ise dikkat çeken isimler yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül davete katılan isimlerdendi.
Anadolu Ajansı’nın servis ettiği fotoğraflarda, İmamoğlu ile AKP'li Ersoy'un aynı kadrajda yer almaması dikkat çekti.