Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Anıtkabir'i ziyaret etti, Yavaş ile görüştü

Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Anıtkabir'e ziyaret etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Resmi temaslar için Türkiye'ye gelen Steinmeier, beraberindeki heyetle başkentte Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Steinmeier, saygı duruşunun ardından fotoğraf çektirdi ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, deftere şunları yazdı:

"Almanya Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek ve bu devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e derin saygılarımı sunmak benim için büyük bir onurdur. Onun Avrupa'ya bakışı, Almanya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 100 yıllık derin dostluğun temelini attı. Halklarımız, birbirlerinin ülkelerinde daha iyi bir yaşam ya da koruma arayan cesur kadın ve erkeklerin pek çok hikayesiyle şekillenen samimi bir bağ hissediyor. Milyonlarca Türk kökenli insan bugün ülkemi zenginleştiriyor ve şekillendiriyor. Bağların bu hazinesi, ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için temel taştır."

MANSUR YAVAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Steinmeier daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 25 dakika sürdü.

Steinmeier, Mansur Yavaş’a “Sadece bu heyettekiler değil, tüm Almanya seçimdeki büyük başarınızı biliyor. Almanya’da seçimler ilgiyle izlendi" dedi.