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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gaziantep'e geldi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İstanbul ziyaretinin ardından Gaziantep'e geldi. Steinmeier, bir dizi ziyaretlerde bulunacak.

Güncel
  • 23.04.2024 14:37
  • Giriş: 23.04.2024 14:37
  • Güncelleme: 23.04.2024 14:39
Kaynak: AA
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gaziantep'e geldi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 14.20'de Gaziantep Havalimanı'na indi.

Almanya Cumhurbaşkanı'nı Gaziantep Havalimanı'nda Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve diğer yetkililer karşıladı.

Steinmeier, gün içerisinde bir dizi ziyaretlerde bulunacak.

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