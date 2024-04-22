Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul'da: İmamoğlu'nu ziyaret etti

Almanya Cumhurbaşkanı, Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyareti için İstanbul'a geldi. İstanbul'daki ilk durağı olan Sirkeci Garı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Öte yandan Steinmeier, bir grup tarafından Almanya'nın Filistin politikası için protesto edildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk durağı İstanbul'a geldi.

Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 11.58'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'yı ziyaret edecek.

İMAMOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

Steinmeier ilk olarak İstanbul'da Sirkeci Garı'nda Türkiyeli işçilerin Almanya'ya göçünü konu alan 'Gurbette Hasret' sergisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ziyaret etti.

İmamoğlu, Steinmeier'i Sirkeci Garı'nda karşıladı. İmamoğlu ve beraberindeki heyetle birlikte gardaki sergiyi gezdi.

STEİNMEİER'E 'FİLİSTİN' PROTESTOSU

Steinmeier, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla 1961’de ilk Türk işçi kafilesinin Almanya’ya uğurlandığı Sirkeci Garı’nı ziyareti sırasında bir grup tarafından protesto edildi.

Almanya’nın İsrail’e verdiği desteği protesto eden grup, "Katil Almanya Türkiye'den defol" ve "Soykırım suçlusu katil Almanya" sloganları attı.

Slogan atan gruptan bazı göstericiler polis tarafından abluka altına alınıp uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği yetkilileri, henüz herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığını açıkladı.

3 GÜNLÜK PROGRAMINDA NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, Türk-Alman göç deneyimi olan kişilerle bir araya gelmesi, yapacağı tekne gezisinde Alman şirketlerinin temsilcileriyle iki ülke ekonomik ilişkileri üzerine görüşmesi bekleniyor.

Steinmeier'in ayrıca iş, bilim, sanat, edebiyat, spor çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Gezisinin ikinci gününde Gaziantep'te depremzedeler için sığınma evi ile inşasını Almanya'nın desteklediği bir okulu ziyaret edecek Steinmeier'in burada 23 Nisan kutlamalarına katılması öngörülüyor.

Steinmeier'in 24 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor. Ankara Üniversitesi'ni de ziyaret etmesi planlanan Steinmeier ayrıca Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.