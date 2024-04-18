Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye 60 kiloluk dönerle gelecek

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Türkiye ziyaretinde ikram için Berlin'den 60 kilogram döner götürülecek. İşletmeci Arif Keleş, "Steinmeier kendisi de biraz servis yapmak istiyor" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in 22-24 Nisan'daki Türkiye ziyaretinde ikram için Berlin'den 60 kilogram döner götürüleceği belirtildi.

Berlin'de döner dükkanı işleten ve Türkiye'ye gidecek heyette bulunan Arif Keleş, yaptığı açıklamada, 22 Nisan akşamı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Steinmeier'in vereceği davette döner ikramında bulunacağını söyledi.

Keleş, Steinmeier'in heyetine davet edilmekten mutlu olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı makamından böyle bir davet gelmesi elbette gurur verici. Üç günlük gezide benim de bulunmamı istediler, çok mutlu oldum" dedi.

"STEİNMEİER SERVİS YAPMAK İSTİYOR"

Cumhurbaşkanı Steinmeier ile döner kesmeyi planladıklarını aktaran Keleş, "Edindiğim bilgiye göre Sayın Cumhurbaşkanı Steinmeier kendisi de biraz servis yapmak istiyor" ifadesini kullandı.