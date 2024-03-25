Almanya'da 4 katlı binada yangın: 3 ölü, 21 yaralı

Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin çocuk olduğu belirtildi.

Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada Höhscheid semtindeki eski binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, ölenlerden birinin çocuk olduğu ve çatı katında yaşayan bir kişinin kaybolduğu kaydedildi.

Binada yaşayanların kimlikleriyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.