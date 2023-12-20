Almanya'da 5 kişiyi öldüren 4 kişiyi yaralayan IŞİD'liye müebbet

Almanya'nın Duisburg kentinde nisan ayında IŞİD adına 5 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden 27 yaşındaki Suriyeli ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, "Cennete gitmeyi umuyorum" dedi.

Almanya'da nisan ayında 2 ayrı yerde bıçaklı saldırı düzenleyen saldırgan hakkında mahkeme kararını verdi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Duisburg kentinde geçtiğimiz Nisan ayında 5 kişiyi bıçaklayarak öldüren, 4 kişiyi de ağır şekilde yaralayan 27 yaşındaki bir Suriyeli erkek ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul ederek itiraflarda bulunan sanık, yaptıklarından ötürü pişmanlık duymadığını dile getirdi. Sanık amacının cennete gitmek olduğunu söyledi.

DAHA FAZLA EYLEM PLANLIYORDU

IŞİD’in "tüm dünyayı bir savaş alanına çevirme çağrısı" üzerine cinayetleri işlediğini itiraf eden sanık, daha fazla eylem gerçekleştirmeyi planladığını da aktardı.

Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi, cinayet ve saldırılardan sekiz ay sonra verdiği kararda, sanığın işlediği suçların ağırlığı ve duruşmada hiçbir suretle pişmanlık göstermemesi nedeniyle, 15 yıllık mahkumiyetin ardından serbest bırakılmasını sağlayacak ceza indirimi uygulamasından yararlandırılmamasına da hükmetti.

Sanık avukatı da müvekkilinin kendisiyle konuşmayı reddettiğini söyledi.

Sanık dünkü duruşmada söz alarak, "İstedikleri cezayı versinler. Bu dünya geçici. Allah'ın bizi cennete götürmesini umuyoruz" dedi.

Saldırgan, salı günü açıklanan karara herhangi bir tepki göstermedi.

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Saldırgan ilk olarak 9 Nisan'da Duisburg'da 35 yaşındaki bir erkeği sokak ortasında en az 28 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Dokuz gün sonra da bir restoranda dört müşteriyi bıçakla katletmişti. Saldırgan ayrıca yine Duisburg'daki bir spor salonuna gelen dört kişiyi bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Sanık yakalandıktan sonra verdiği ifadesinde, "Mümkün olduğunca çok insanı öldürmek istedim" diyerek itirafta bulunmuş ve "Öldürülene kadar daha fazla saldırı yapacaktım, böylece şehit olacaktım" demişti.