Almanya'da ‘AKP uzantısı’ DAVA Partisi Mesut Özil'i kampanya yüzü yapmak istiyor

Almanya'da yayın yapan Bild am Sonntag'ın iddiasına göre Erdoğan'a yakın isimler tarafından kurulan DAVA Partisi, Almanya'daki seçimler için Mesut Özil'i kampanya yüzü olarak kullanmayı amaçlıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın isimler olduğu iddia edilen kişilerce kurulan DAVA Partisi'nin (Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak) Mesut Özil'i kampanya yüzü olarak kullanmayı amaçladığını öne sürdü.

Almanya'da yayın yapan Bild am Sonntag'ın iddiasına göre DAVA Partisi'nin Almanya'daki seçimler için bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve Almanya A Milli Takımı'nda da forma giyen Mesut Özil'i kampanya yüzü olarak kullanmayı amaçlıyor.

Gazete özellikle Türk asıllı Alman seçmen için 35 yaşındaki Özil'in tercih edildiğini belirtirken, partinin seçimlere katılabilmesi için 18 Mart'a kadar 4000 imza toplaması gerektiğini aktardı.

DAVA'nın liste başı adayı Fatih Zingal toplumda var olan sorunları tespit etmek için kullanılabilecek ünlüler olduğunu söylerken Mesut Özil'i de örnek gösterdi

ERDOĞAN, ÖZİL'İ DESTEKLEMİŞTİ

Zingal, "O iyi bir adam, biz onun harika olduğunu düşünüyoruz. Alman ulusal takımı için çok şey yaptı. Harika bir futbolcu, harika bir halk figürü" dedi.

Zingal'ın özellikle Türkiye'de popüler olan futbolcudan yardım beklediğini aktaran gazete, Zingal'ın, "Özil'in DAVA için kampanya yüzü olmasından elbette çok mutlu oluruz. Özil ile DAVA'nın programının ne olduğunu açıkça görebilirsiniz: Alman toplumunda tanınıyorsunuz, milli takımın oyun kurucususunuz, mükemmel bir şekilde entegre olduğunuz düşünülüyor. Ve bir günden diğerine dışlanıyorsunuz" sözlerini aktardı.

Türk kökenli çok sayıda göçmenin ayrımcılıkla yaşadığını hatırlatan Zingal, Bild am Sonntag'a, "Şu anda çok sayıda insanın partiye ilgi göstermesinin sebebi de bu" ifadesini kullandı.

Geçmişte Alman ulusal futbol takımını üstü kapalı olarak ırkçılıkla suçlayan Özil'i o dönemde Erdoğan desteklemişti. Erdoğan 2018 yılında, "Özil'in gözlerinden öperim. Mesut'un açıklamalarının arkasındayım" demişti.