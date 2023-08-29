Almanya'da Bavyera Ekonomi Bakanı, "Yahudi karşıtı afiş" iddialarına yazılı cevap verecek

Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Almanya'da Özgür Seçmenler (FW) Genel Başkanı ve Bavyera eyaletinin Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger'den, gençlik yıllarında Yahudi karşıtı afiş hazırladığı iddialarına ilişkin 25 soruyu cevaplamasını istedi.

Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Almanya'da Özgür Seçmenler (FW) Genel Başkanı ve Bavyera eyaletinin Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger'den, gençlik yıllarında Yahudi karşıtı afiş hazırladığı iddialarına ilişkin 25 soruyu cevaplamasını istedi.

Söder, Bavyera'da hükümeti oluşturan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve FW yetkilerinin katıldığı toplantının ardından, Aiwanger'in gençlik yıllarında Yahudi karşıtı afiş hazırladığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı Aiwanger'in söz konusu iddialara ilişkin açıklamalarının yeterli bulunmadığını belirten Söder, konuyla ilgili 25 soruyu yazılı cevaplamasını istediklerini ifade etti. Söder, Aiwanger’in de bu soruları yanıtlayacağı sözünü verdiğini kaydetti.

Aiwanger'i Başbakan Yardımcılığı ve Ekonomi Bakanlığı görevinden alınmasının "ölçüsüz" olacağını vurgulayan Söder, soruların yanıtlanmasının ardından nihai değerlendirme yapılacağını aktardı.

"EYALETİN İTİBARINA ZARAR VERİYOR"

Olaydan dolayı Bavyera'nın imajının zarar gördüğünü savunan Söder, "Şüphe bile Bavyera'nın itibarına ve elbette Aiwanger'in kişisel güvenilirliğine zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söder afişin içeriğinin "berbat Nazi jargonu" odluğunu ve olayın Aiwanger tarafından açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek, eyalette CSU-FW koalisyon hükümetinin devam etmesini istediğini, hükümetin tek kişiye bağlı olmadığına dikkat çekti.

AFİŞ İDDİASI

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde, Aiwanger’in, Burkhart Lisesi’nde 11. sınıfta eğitim görürken Yahudi karşıtlığı içeren bir afiş hazırlamak ve bunu okulda yaymakla suçlandığı iddia edilmişti.

Aiwanger iddiaları reddederek bu afişi kendisinin hazırlamadığını ifade etmiş ancak aynı zamanda söz konusu dönemde okul çantasında "bir veya birkaç nüsha" bulunduğunu itiraf etmişti.

Kendisi hakkında karalama kampanyası yürütüldüğünü savunan Aiwanger, yaklaşık 35 yıl önce çantasında bu afişin nüshasının neden bulunduğunu hatırlamadığını aktarmıştı.

Daha sonra Aiwanger’in ağabeyi Helmut Aiwanger afişi kendisinin hazırladığını açıklamış, ancak bunu hazırladığı için pişman olduğunu ifade etmişti.

AFİŞ BİR YARIŞMA İÇİN HAZIRLANMIŞ

"Kim en büyük vatan hainidir" başlığını taşıyan afişin, bir yarışmaya katılım için hazırlandığı bildirildi.

Yarışmaya "Alman olan ve Almanya topraklarında bulunan herkes katılabilir" ifadesi yer alan afişte, yarışmaya katılacakların "Dachau toplama kampına görüşmeye gelmesi" istenirken, birinciye ödül olarak da "Auschwitz (toplama kampının) bacasının içinden bedava bir uçuş" verileceğinin yazdığı aktarıldı.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile Aiwanger liderliğindeki Özgür Seçmenler'in iktidarda bulunduğu Bavyera’da 8 Ekim’de eyalet meclisi seçimi yapılacak.